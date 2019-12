Per iniziare al meglio il 2020, gli operatori telefonici tendono a colpire i clienti con offerte sempre vantaggiose ed alcune di queste appartengono a Kena Mobile. Il noto operatore virtuale che si appoggia a Tim, ha deciso di affidarsi a queste due offerte mobili ricche di minuti, sms e giga.

Stiamo parlando di Kena 5.99 e Kena 13.99, entrambe attivabili dal sito ufficiale dell’operatore virtuale o tramite i rivenditori ufficiali. La prima offerta è disponibile in versione operator attack mentre la seconda può essere richiesta da tutti i nuovi clienti che provengono da qualsiasi compagnia telefonica.

L’operatore Kena premia i nuovi clienti con oltre 50GB

I clienti che da sempre utilizzano il proprio dispositivo mobile per comunicare e navigare, possono attivare una delle offerte citate.

L’offerta Kena 5.99 prevede ogni mese minuti illimitati verso qualsiasi numero nazionale, sms illimitati verso i numeri mobili e 70 giga di traffico dati in 4G. Il costo mensile è di 5,99 Euro e l’attivazione è aperta ai clienti che provengono da Iliad, PosteMobile e altri operatori virtuali.

L’altra offerta in questione è Kena 13.99 che mette in evidenza sempre lo stesso numero di minuti, sms e giga. Infatti, sono consumabili minuti illimitati verso qualsiasi numero nazionale, sms illimitati verso tutti e 70 giga per navigare in 4G. Il costo mensile è di 13,99 Euro e l’attivazione è aperta a tutti i clienti che abbandonano il proprio operatore, qualunque esso sia.

Chi sta cercando un’offerta soltanto per soddisfare la soglia voce, può consultare Kena 4.99. Ricordiamo che le offerte citate includono una promo, ovvero quella di regalare il primo mese.