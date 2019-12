Come ben saprete, il nuovo Xiaomi Mi 10 arriverà nel 2020 anche se il mese non è ancora certo. Nel corso dello Snapdragon Summit alle Hawaii di qualche settimana fa, l’azienda cinese non ha rivelato molti dettagli sul prossimo top di gamma.

Le uniche specifiche annunciate sono state la connettività 5G multi mode e sul processore Snapdragon X55 non integrato. Oggi sono giunte delle nuove notizie che riguardano la fotocamera, scopriamole insieme.

Xiaomi Mi 10: nuove indiscrezioni sulla fotocamera del prossimo top di gamma

Negli ultimi giorni sono arrivate delle nuove indiscrezioni che riguardano lo smartphone e sulla fotocamera principale da 108 Megapixel. La piattaforma mobile invece sarà un Qualcomm Snapdragon 865 annunciato dalla stessa azienda durante il summit. Le altre specifiche tecniche non sono note quindi da questo momento in poi parleremo di alcune supposizioni.

Il leaker cinese Digital Chat ha riferito che lo smartphone potrà contare su una batteria da 4.500 – 4.800 mAh, anche se la fonte stessa lascia un margine d’errore sull’amperaggio definitivo. Un altro dettaglio abbastanza interessante sulla batteria è la probabile presenta del supporto alla ricarica veloce a 66W, già prevista in passato per il Redmi K30 e variante 5G, poi smentita in fase di presentazione. La ricarica veloce potrebbe quindi essere presente sul nuovo top di gamma dell’azienda cinese.

Al momento non è ancora nulla di concreto, sappiamo solamente che 5G ed Intelligenza Artificiale rappresenteranno il cuore del nuovo dispositivo, elementi a cui Xiaomi tiene particolarmente. Xiaomi Mi 10 verrà definitivamente annunciato nel corso del primo trimestre 2020, salvo proroghe delle ultime settimane. Non vediamo l’ora!.