Il volantino MediaWorld nasconde una campagna promozionale Mega Sconti dal retrogusto davvero invitante ed incredibile con cui è possibile comunque pensare di confrontarsi per ottenere un risparmio altrimenti mai visto in questo periodo.

Per tutta la prima settimana del nuovo anno MediaWorld rende disponibili una serie di sconti direttamente sul sito ufficiale ed in tutti i punti vendita sparsi sul territorio nazionale; ricordiamo, come al solito, che per ogni ordine effettuato online sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (cosa che invece non accade nel caso si richieda la consegna in negozio).

Volantino MediaWorld: questi prezzi vi faranno sognare

Il prezzo da non perdere assolutamente riguarda la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy S10 spendendo solamente 703,82 euro per la versione no brand, occasione davvero invitante, se considerate comunque che la richiesta più bassa per quanto riguarda il Galaxy S10+ si ferma tutt’oggi a 799 euro circa (almeno per quanto riguarda i negozi fisici).

Le alternative poste sul piatto dal volantino MediaWorld passano per il buon vecchio iPhone Xr a 709 euro, oppure uno degli ultimi Sony Xperia, in particolar modo lo 10 Plus con rapporto d’aspetto in 21:9 a soli 319 euro e dalle buone prestazioni complessive.

Le offerte della campagna promozionali ovviamente non si fermano qui, se a questo punto foste curiosi di conoscere da vicino gli sconti ed i prezzi pensati da MediaWorld, aprite il seguente link per collegarvi al sito ufficiale.