Expert prova a distogliere l’attenzione dei consumatori verso le campagne promozionali delle “peggiori” rivali del settore, lanciando a sua volta un volantino Fuoritutto molto interessante e ricchissimo di sconti tra cui scegliere.

Gli utenti che vorranno acquistare nuovi prodotti di tecnologia devono sapere innanzitutto che non sarà possibile attingere ai prezzi raccontati in tutti i punti vendita, saranno reperibili esclusivamente nei negozi del socio GAER sul territorio nazionale (non sul sito ufficiale). Inoltre, per non dover pagare tutto subito, ricordiamo che è stato integrato il Tasso Zero; per richiedere la rateizzazione in 10 o 20 mensilità senza interessi sarà necessario consegnare le buste paga dei mesi precedenti.

Expert: il volantino che tutti vorremmo poter utilizzare

All’interno del volantino Expert troviamo tantissimi sconti ed offerte, fermo restando che l’attenzione dell’azienda si è focalizzata esclusivamente su modelli che non superano i 559 euro necessari per l’acquisto dello Xiaomi Mi Note 10.

La soluzione ritenuta più interessante riguarda l’acquisto dello Huawei Nova 5T, smartphone recentemente comparso sul mercato in vendita a 399 euro con prestazioni da vero top di gamma. Volendo spendere sempre meno, è possibile comunque pensare di mettere le mani su Xiaomi Redmi 7A, Galaxy A50, Galaxy A20e, Galaxy A30s, Oppo A5 2020, Huawei P30 Lite, Huawei Y6 2019, Huawei P Smart+ 2019 o similari.

Tutti gli acquisti devono essere effettuati direttamente in negozio a partire da oggi, 27 dicembre 2019, e non sul sito ufficiale del rivenditore.