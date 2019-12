Anche quest’anno ormai il Natale è passato e la piattaforma di e-commerce Amazon ha registrato delle cifre da record. Nella stagione natalizia sono stati assunti 250 mila operatori stagionali che hanno portato a 750 mila i lavoratori del colosso a livello globale.

Negli scorsi giorni abbiamo parlato dei regali più gettonati durante il periodo delle festività, anche se come ben sapete, le offerte della piattaforma non sono certo finite qui. Scopriamo ora qualche numero che riguarda il Natale.

Amazon numeri da record nell’ultimo Natale

Quello appena passato è stato un Natale da record per il colosso di Seattle, grazie soprattutto ai clienti in tutto il mondo che hanno acquistato prodotti sulla piattaforma. Come anticipato precedente Amazon ha assunto 250 mila dipendenti stagionali, arrivando così ad avere in tutto il mondo circa 750 mila dipendenti. Sono stati promossi quasi 20 mila dipendenti dei team addetti alla Logistica a livello globale, sicuramente un passo in avanti per la piattaforma.

Per quanto riguarda le piccole e media imprese è stata anche per loro una stagione da record, con vendite di unità a livello mondiale in crescita di due cifre rispetto all’anno scorso. Hanno infatti superato un miliardo di articoli venduti. Durante le festività natalizie e l’anno in generale più persone hanno provato il servizio Prime. Pensate che in una sola settimana, a livello globale, più di 5 milioni di utenti hanno iniziato la prova gratuita o l’abbonamento a pagamento.

Durante le festività natalizie, il numero di articoli consegnati con la consegna gratuita in un giorno, dove disponibile, è quadruplicato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tutti questi e altri dati, hanno resto questa stagione natalizia la più veloce di sempre, per i clienti Amazon.