Iliad continua ad essere uno degli operatori più seguiti del momento. La compagnia telefonica francese ha realizzato il difficile compito di migliorare i risultati già eccellenti del 2018. Non c’è nessun dubbio sul fatto che i numeri positivi di questo 2019 siano stati determinati in primo luogo da una promozione low cost di tutto rispetto come la famosa Giga 50.

Iliad scrive il suo futuro: dopo il 5G è previsto anche l’arrivo della Fibra

Anche nel futuro prossimo di Iliad le ricaricabili a bassi costi saranno un riferimento per tutti gli utenti. Il gestore, però, per arrivare a competere ad armi pari con i diretti concorrenti italiani deve fare un salto di qualità nel campo dei servizi. Per fortuna degli abbonati, i margini di crescita su questo fronte sono ampi.

Come oramai risaputo, Iliad sta lavorando allo sviluppo delle prime linee 5G. In questa fase conclusiva del 2019 sono iniziati i lavori per le infrastrutture propedeutiche al lancio delle reti ad alta velocità. I lavori proseguiranno per tutto il 2020, al fine di realizzare la timeline iniziale che prevede il rilascio del 5G entro il 2021.

Non c’è soltanto il 5G a tener banco in casa Iliad. Da alcune settimane, gli sviluppatori della compagnia stanno confermando le indiscrezioni circa un futuro impegno nel campo della telefonia fissa. Anche se manca ancora la solennità della notizia ufficiale, è palese che in prospettiva Iliad proporrà ai suoi abbonati anche offerte low cost per la Fibra Ottica. Tutto lascia presagire ad un impegno nella telefonia fissa entro il prossimo 2024.