Elon Musk non si ferma nemmeno sotto le feste natalizie. Il suo continuo aggiornamento rende insaziabile le performance dei suoi prodotti. Infatti anche il gioiello della sua azienda Tesla, ha un regalo speciale per chi è in possesso della sua meraviglia elettrica. Si tratta di un aggiornamento che amplia moltissime funzioni di questa automobile.

Natale: Elon Musk migliora per le feste natalizie la sua meravigliosa elettrica

Elon Musk, come ha un forte desiderio. Quello di immettere nelle sue automobili l’opzione di una guida in completa autonomia, che da informazioni provenienti dal web, arriverebbe proprio con l’inizio dell’anno nuovo. In sostanza mancano pochi giorni per una caratteristica che rende la guida della vettura più piacevole, ma che sta facendo discutere sotto il profilo sicurezza.

Le promesse il buon Elon Musk, anche se a volte estreme e particolari, le mantiene sempre; infatti nel nuovo aggiornamento sarà presente lo ‘’Sneak Preview’’ della guida autonoma.

Ma Elon vuole allettare il guidatore sotto ogni caratteristica possibile: se da una parte immette la funzione che rende più liberi dal controllo della vettura, compensa questo fattore con a bordo un nuovo ‘’parco giochi’’, per cui saranno presenti anche nuovi videogiochi che arrivano dal gestionale della Stardew Valley.

Molto probabile, o meglio è un augurio, vedere se in questo aggiornamento saranno inclusi anche maggiori riconoscimenti dalle telecamere e dai sensori della Tesla, come ad esempio lo Start e Stop mediante il riconoscimento dei semafori, andando così a sfidare anche le leggi della guida in Europa. Un Natale con i fiocchi per casa Tesla.