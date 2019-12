Il prossimo smartphone con display pieghevole che dovrebbe arrivare sul mercato è quello di Xiaomi. Il Mi Mix Alpha è già stato presentato dal produttore cinese, per lo meno come concept, vero la fine dello scorso settembre. Detto questo non è stato aggiunto altro, nessun indizio su quando vedrà ufficialmente la luce o in che modalità. Nonostante questo, all’improvviso un rivenditore online ha messo tra i propri prodotti il suddetto dispositivo.

Non sembra trattarsi di un truffa in quanto non è disponibile e presenta un dicitura che indica che la spedizione sarà sincronizzata con il sto web ufficiale di Xiaomi. Che tradotto in altri termini vuol dire che diventerà disponibile nel momento che la compagnia darai il via ufficiale. La pagina dedicata presenta anche un prezzo il quale però sembra eccessivo, fin troppo anche per essere un primo modello.

Xiaomi Mi Mix Alpha

Il prezzo, come potete vedere dallo screenshot, è di 19.999 yuan che convertiti in euro sono poco meno di 2.600 euro. Un costo che supera di molto quello del RAZR di Motorola, il Mate X di Huawei e persino il Galaxy Fold. Potrebbe essere un numero messo lì a caso in attesa di scoprire quello vero che Xiaomi intende apporre al primo smartphone con display pieghevole della compagnia.

Detto questo, il prezzo più alto potrebbe essere supporto dal design molto diverso degli altri tre dispositivi. Si tratta di un mercato completamente e questo permette ai produttori di sbizzarrirsi con le idee e di osare di più. Sperando che manchi poco al lancio ufficiale.