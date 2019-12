WhatsApp: ora gli utenti sono in fuga, il motivo è spaventoso

Grazie a WhatsApp tantissimi utenti hanno trovato una sorta di alternativa di comunicazione oltre alle solite telefonate i messaggi che hanno fatto la storia. L’applicazione ad oggi si distingue come la più scaricata in giro per il mondo, e questo non è un mistero dal momento che oltre 1,5 miliardi di utenti la possiedono.

Sono stati tanti inoltre gli aggiornamenti che hanno contribuito a rendere migliore una piattaforma già all’apparenza perfetta. Molte funzioni sono arrivate anche a migliorare la sicurezza, la quale è stata più volte infranta da alcuni utenti. Sicuramente allo stesso tempo continuano a persistere dei problemi, i quali però non sono espressamente causa di WhatsApp. Tra questi le stesse truffe di cui si parlava poco fa che continuano a spuntare fuori. Inoltre a non aiutare la situazione ci sarebbero stati anche alcuni momenti di Down, con WhatsApp in utilizzabile per ore e ore. Proprio per questo tanti utenti avrebbero cominciato a guardarsi intorno.

WhatsApp, tantissimi utenti abbandono la piattaforma e scelgono una rivale storica che risulta più sicura e stabile

È capitato spesso che qualche truffa abbia messo in difficoltà gli utenti, i quali ora però sono stanchi. Dopo i tanti aggiornamenti da parte di WhatsApp, sembra che oltre ad un piccolo miglioramento non ci sia stato altro. Inoltre ci sono stati alcuni periodi di Down che hanno spinto gli utenti alla scoperta di una nuova piattaforma che ormai sta prendendo sempre più piede in giro.

Stiamo parlando di Telegram, alternativa davvero interessante che racchiude al suo interno anche più funzioni rispetto a WhatsApp. Molte persone dunque hanno abbandonato l’applicazione di Zuckerberg per passare proprio a Telegram. Ora bisogna capire se si tratta di un periodo o magari di una nuova era in arrivo.