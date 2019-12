Tanti nuovi sfondi e temi in arrivo per gli smartphone Huawei! L’azienda cinese inaugura un nuovo capitolo del Design it Possible, un progetto che mira alla valorizzazione delle idee e del talento degli utenti, annunciando la collaborazione con l’Accademia di Brera di Milano.

Gli studenti dell’Accademia dovranno realizzare sfondi e temi che abbiano come tematica principale tre aspetti chiave della città di Milano del prossimo anno: le Neuroscienze a supporto dell’Architettura, per creare spazi che non solo siano in grado di rispondere ai bisogni delle persone, quanto riescano anche a trasmettere delle emozioni; il World Cities Culture Summit e alla sua multiculturalità; e l’architettura sostenibile, che coniuga design, tecnologia ed aspetti naturali, migliorando la qualità della vita dei cittadini.

Huawei, come creare un tema per lo smartphone e caricarlo su Huawei Themes

Creare un tema per Huawei Themes è davvero semplice. Basta munirsi di un programma di editing fotografico e di alcuni strumenti gratuiti messi a disposizione dall’azienda stessa. Il processo di creazione del tema si struttura in tre fasi: anzitutto, occorre creare l’intero tema utilizzando il template di Huawei, per poi utilizzare lo strumento per i temi per unire tutte le risorse create (icone, sfondo ecc.) in un unico pacchetto. Infine, occorre caricare il pacchetto creato sul Themes Store di Huawei tramite il servizio Huawei Developer Alliance ed il gioco è fatto.

Tutti gli studenti che vogliono partecipare all’iniziativa Design it Possible realizzando un proprio tema da rendere disponibile per gli smartphone Huawei, possono farlo iscrivendosi al sito Huawei Developer e creando il proprio profilo.