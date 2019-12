Diesel contro idrogeno ed elettrico: scoperto il miglior carburante

Quando gli utenti comprano una qualsiasi automobile, fanno caso ovviamente al tipo di alimentazione di cui questa è dotata. Il diesel è certamente il carburante preferito secondo le statistiche, ma proprio ultimamente qualcuno avrebbe parlato di una sua eliminazione.

Tale discorso risulta abbastanza precoce, dal momento che il diesel è molto diffuso in giro per il mondo. L’elettrico però continua a migliorare, e i veicoli a crescere in termini di numeri. Qualcuno però sosterrebbe che a primeggiare prossimamente sarà tutt’altro tipo di carburante. Stiamo parlando dell’idrogeno, il quale in realtà già va ad equipaggiare alcuni veicoli che però risultano più rari delle mosche bianche. Ma qual è il motivo per il quale l’idrogeno non primeggia già adesso?

Il diesel continua a lottare con l’elettrico ma qualcuno sostiene che venga presto l’idrogeno prendere il sopravvento su tutti e due i tipi di alimentazione

Nonostante molte persone stiano ancora acquistando veicoli diesel, sembra che l’elettrico cresca anche in merito alle vendite. Felix Gress, esponente di rilievo di Continental AG, sostiene però che entro il prossimo 2030 a battere tutti sarà l’idrogeno.

Sembra davvero assurdo, ma a quanto pare potrebbe essere realmente così. Attualmente la situazione descritta non può di certo realizzarsi, vista l’assenza dei distributori di idrogeno in giro.

“Le Fuel Cell sono ancora immature, a partire dal 2030 però potrebbero fare il loro debutto trionfale su vasta scala. Il pubblico potrebbe convertirsi all’idrogeno grazie alla grande autonomia che questa tecnologia offre, sarebbe dunque capace di cambiare sensibilmente il settore dei trasporti su lunga distanza, sia passeggeri che merci.”