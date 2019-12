Molte persone sono in preda al’euforia per l’arrivo di Android 10. La nuova versione del sistema operativo made by Google non ha certo segreti. Ogni sua funzionalità e peculiarità è stata svelata in anticipo dal famoso sviluppatore di Mountain View. Gli utenti vogliono verificare il nuovo assetto dell’OS e scoprire se BiG ha saputo mantenere le sue promesse in merito al cambio design e funzioni.

Ogni costruttore applicherà le dovute personalizzazioni realizzando una propria versione del software. Sarà pur sempre basata sullo stock di Google ma con quale arricchimento. Soltanto questi utenti fortunati potranno contare sul nuovo aggiornamento. Sei nella lista ufficiale? Buon per te. Ecco l’elenco completo.

Android 10 per telefoni Samsung

S10

S10+

S10e

Note 9

Note 10

S9

S9+

A80

A70

A60

A50

A40

A30

A20e

A10

A9

M20

M30

Tab S5e

S4

Tab A 10.1

Tab A 8.0

Huawei ed Honor

Huawei P30

P30 Pro

P30 Lite

Huawei P20

P20 Pro

Mate 20

Mate 20 X

20 X 5G

Mate 20 RS Porsche Design

Mate 20 Lite

10 Pro

Mate 10 Porsche Design

P Smart 2019

Smart+ 2019

P Smart Z

HONOR 20

20 Pro

20 Lite

View20.

Android 10 per Xiaomi, OnePlus e Redmi

Xiaomi Mi A2

Mi A2 Lite

Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 2S

Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi 8

Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

Mi 8 Explorer Edition

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

POCOPHONE F1

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

6

6T

OnePlus 5T

OnePlus 5

Sony, Realme ed Oppo