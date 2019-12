Vodafone da record: prezzi al minimo storico con le 3 nuove Special

La cura che Vodafone ci ha messo per arrivare al punto dove si trova adesso, è stata certamente maniacale. Non a caso stiamo parlando di un provider che in tutta Europa viene venerato in veste di miglior gestore in assoluto soprattutto per la qualità. La sua rete è infatti super estesa, e include frequenze che ancora nessun altro gestore è riuscito a raggiungere.

Da molto tempo infatti la vita in classifica soprattutto in Italia appartiene ad essa, e per ora sembra ancora saldamente nelle sue mani. L’equilibrio però è stato messo in condizioni precarie da quando è arrivato Iliad, gestore nuovo che in questo momento sta battendo chiunque. Il merito è dei suoi prezzi, i quali sono nettamente più bassi di quelli delle offerte Vodafone che però adesso arrivano in un’altra veste. Il colosso anglosassone ha scelto infatti di lanciare le sue Special con altri prezzi.

Vodafone lancia la sua offerta migliore con tutto incluso e in compagnia di altre due soluzioni davvero interessanti

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB