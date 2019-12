Con l’arrivo del nuovo digitale terrestre, molte aziende stanno abbandonando definitivamente alcuni display che non supportano più definizioni di alto tipo. Infatti per questo, tra un anno dovremmo dire addio, anzi Panasonic lo farà per noi: stop alla produzione di prodotti con LCD.

Panasonic: addio LCD

Panasonic ha ufficializzato la data di rottura. Diremo un addio definitivo ai display LCD dal 2021. Fenomeno che si era giù interrotto nel 2016 per i pannelli TV, e così a ruota anche l’altra casa di tecnologia LG, ha preso posizione, andando a ridurre la produzione di display LCD del 50%.

IFA ci aveva regalato l’illusione di vedere ancora per molti anni, ma non tantissimi, la produzione di pannelli LCD, in quanto proprio alla fiera della tecnologia si erano intravisti display con questa struttura, addirittura a doppia modulazione.

Il 2021 è l’anno in cui vedremmo l’ultima fuoriuscita dalle fabbriche di questo display, perché Panasonic ha deciso per sempre di metterci uno stop. Ma non è la sola, perché anche LG ha notato un crollo di vendite per quanto riguarda prodotti con questa tecnologia, per cui ha preso posizione, decidendo di continuare la produzione di forniture per la casa di Cupertino, sia LCD che per televisioni con display OLED.

I numeri parlano però ancora chiaro. La produzione di pannelli OLED rispetto agli LCD è notevolmente inferiore, puntano tutto sul 2020, in cui si dovrebbe notare un leggero aumento nella vendita, anni in cui si raggiungerà una totalità di produzione LCD da parte delle Cina.

Siamo pronti ad abbandonare i nostri cari e vecchi monitor, display e televisori?