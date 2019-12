Fortnite continua a fare impazzire tutti i players attirando i più piccoli, ma anche i più grandi; un gioco innovativo in cui il team di sviluppo lavora duramente ogni giorno per introdurre novità e nuove funzioni per non far stancare i giocatori.

I fan più accaniti sono molto soddisfatti degli ultimi mesi perché le novità introdotte sono innumerevoli: un nuovo mondo, eventi per Star Wars, nuove sfide e ricompense, e adesso si aspettano solo l’evento in occasione delle feste natalizie; Epic Games, ideatore e sviluppatore, ancora una volta non si smentisce; ecco quali sono le novità.

Fortnite si aggiorna: ecco cosa ha deciso di introdurre

La casa sviluppatrice del videogame ha deciso di introdurre qualcosa di veramente innovativo; a quanto pare, i players hanno l’opportunità di accedere al Calendario dell’avvento a partire dal 17 di Dicembre.

Questo calendario è disponibile nel capitolo due del gioco, il nuovo mondo; ogni giorno i players possono riscattare dei nuovi e fantastici oggetti in modo totalmente gratuito.

Per accedere al nuovo Calendario dell’avvento 2019 tutti gli utenti interessati devono accedere al secondo capitolo di Fortnite e completare alcune brevi missioni; una volta completate, ogni giorno possono riscattare un regalo dal Calendario fino all’ultimo giorno delle festività natalizie.

Gli oggetti che si possono riscattare sono molto simili a quelli proposti l’anno scorso, come per esempio: deltaplani, CD musicali, balletti, dorsi decorativi e qualche copertura; eccovi qui di seguito una prima immagine dei premi scoperti dai dataminer e leaker di Fortnite Capitolo secondo, ma alcuni potrebbero decisamente cambiare.