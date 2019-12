La grande novità nel mondo della telefonia italiana in questo 2019 è stata il lancio delle reti 5G. Vodafone e TIM, in ordine temporale, hanno lanciato in alcune città della nazione le nuove linee per la navigazione internet. Sino ad oggi, essendo ancora in una fase sperimentale, il 5G è un servizio esclusivo per poche migliaia di utenti.

Vodafone, tutte le ultime sul 5G tra città coperte e costi

Vodafone, ad esempio, ha portato le sue reti 5G in cinque città d’Italia dalla scorsa estate. Ad essere coperti dalle reti 5G sono alcune aree di Milano, Roma, Napoli, Torino e Bologna. L’investimento di Vodafone si è focalizzato principalmente su Milano, non a caso soprannominata la capitale italiana del 5G.

Per il 2020 comunque ci saranno investimenti per portare il 5G anche in altre grandi città del nostro paese. Il gestore inglese è fiducioso sul fatto che entro i prossimi mesi il 5G sarà una realtà in oltre cento città della nazione.

A differenza del 4G, allo stato attuale, il 5G non è a costo zero. Ci sono due possibilità per l’utilizzo delle nuove reti. I clienti Vodafone possono attivare una delle cosiddette ricaricabili 5G Ready. Tra le proposte segnaliamo le offerte Shake it Easy, Red Unlimited e One Pro. Nel caso di altre tariffe attive sulle propria linea è sempre possibile chiedere l’attivazione del servizio 5G al costo mensile di 5 euro.