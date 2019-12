In rete ci sono tantissime notizie, ma molte volte capita di imbattersi in fake news divulgate dai malfattori; tali notizie sono create spesso per creare scompiglio e per diverse strategie come propaganda.

Secondo alcune analisi, la divulgazione di notizie e fatti non veritiera è sempre più frequente a causa soprattutto dei social network che permettono di divulgare la notizia molto più rapidamente in tutto il mondo; ma per quale motivo vengono create queste fake news? Eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

Fake news in rete: ecco perché vengono create

I vari social network sono i mezzi principali con cui divulgare le fake news poiché condividere e leggere una notizia è sempre più facile; purtroppo il lato negativo d’Internet è che chiunque può scrivere una notizia e renderla virale; fortunatamente, con l’aiuto di alcuni piccoli consigli è possibile riconoscere una falsa notizia da una vera.

Innanzitutto è importante andare oltre ad un titolo esagerato o prosperoso perché ci sono tantissime notizie che utilizzano questo metodo soltanto per attirare click; difatti, nella maggior parte dei casi si tratta di una fake news per creare scompiglio e propaganda.

Un altro punto importante è la fonte perché per scoprire se una notizia è veritiera o meno è necessario controllare il sito web da cui proviene e verificare la sua attendibilità; può essere utile, inoltre, verificare anche l’autore dell’articolo effettuando una semplice ricerca in rete o dal sito stesso.

Infine, un punto da non sottovalutare è il pregiudizio di conferma, un fenomeno cognitivo umano dove le persone solitamente si muovono in un ambito delimitato da alcune convinzioni assimilate; difatti, le fake news solitamente riguardano le paure comuni, i pregiudizi già innati nella propria testa oppure false credenze.