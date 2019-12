Chrome 79 per Android è stato lanciato all’inizio di questa settimana con una nuova protezione dal phishing e una nuova opzione per i segnalibri. Tuttavia, i problemi di WebView relativi a questa nuova versione riguardano le app Android di terze parti e in particolare la perdita di dati.

Quando Google aggiorna il sistema Android WebView tramite il Play Store, gli sviluppatori che creano app in questo modo ottengono le nuove API e le funzionalità del browser più recenti. Android WebView è un componente di sistema che consente alle applicazioni Android di visualizzare contenuti Web.

Chrome 79 sospeso, Google è a lavoro per rimediare al più presto

Questa funzionalità è preinstallata sul dispositivo Android e deve essere aggiornata per offrire gli ultimi aggiornamenti di sicurezza e le relative correzioni di bug. Gli sviluppatori Android che si affidavano a WebView e all’archiviazione locale hanno iniziato a riscontrare un problema dopo l’ultimo update di Chrome 79. In particolare, hanno notato che gli utenti perdevano dati nelle loro applicazioni dopo l’aggiornamento a WebView 79. Questo “incidente” è un grave problema per gli utenti.

Quando l’utente apre un’applicazione di terze parti, questa sembra essere completamente ripristinata. Ciò significa che è simile a quello che succede quando scarichi l’app la prima volta, cioè gli utenti perdono tutti i dati e devono ripetere l’operazione di login. Molti utenti stanno dando la colpa agli sviluppatori per questo problema.

Un membro del gruppo Chromium si è scusato sabato mattina e ha sospeso la versione di Chrome 79 / WebView. Tuttavia, circa il 50% dei dispositivi ha già ricevuto l’aggiornamento. Google sta affrontando il problema con la massima priorità (P0) e afferma che attualmente sta “sviluppando una soluzione per ridurre al minimo la perdita di dati e distribuirla in modo sicuro”.