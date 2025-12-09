iPad mini nel 2025: ha ancora senso?, RECENSIONE (+bonus accessori by AliExpress)

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Nel 2025, l’iPad mini non è più una novità. Il mio è il modello del 2021, con chip A15 Bionic, eppure, dopo anni di utilizzo, continua a essere il tablet più interessante e coerente che Apple abbia mai realizzato. Non è un iPad da lavoro come il Pro, non è il “tablet per tutti” come l’Air, ma una via di mezzo estremamente intelligente: leggero, portatile, e perfetto per chi vuole un dispositivo sempre pronto all’uso. Quattro anni dopo il lancio, si può dire che l’iPad mini ha trovato la sua dimensione definitiva: un’estensione del telefono, non un sostituto del computer. E in questo ruolo, resta imbattibile. Soprattutto perché ora gode della presenza di Instagram e di WhatsApp, finalmente.

Design e portabilità

L’iPad mini resta un piccolo gioiello di equilibrio. Con il suo display da 8,3 pollici Liquid Retina, cornici sottili e un peso di poco superiore ai 290 grammi, è il tipo di dispositivo che puoi tenere in mano per ore senza affaticarti. La qualità costruttiva, come da tradizione Apple, è impeccabile: alluminio unibody, pulsante superiore con Touch ID integrato e una compattezza che nessun altro tablet riesce a replicare. Nel 2025, in un mercato dominato da schermi enormi e dispositivi “ibridi”, l’iPad mini è quasi una rarità: un tablet che torna a essere tascabile e personale, perfetto da infilare in una borsa, in uno zaino o persino in una giacca. È quel tipo di oggetto che non ti costringe a pianificare l’uso: lo prendi, lo accendi e sei operativo. Un concetto di semplicità che, paradossalmente, oggi vale oro. Perché lo cito però? Perchè sembra che il mondo si stia ricordando di questa particolare categoria di prodotti; il RedMagic Astra infatti, è stato il mio fido compagno per tutta l’estate (ma aveva specifiche e un display da urlo, superiore all’iPad in tutto e per tutto, lol).

Display e esperienza visiva

Il pannello da 8,3” resta tra i migliori della sua categoria. Nonostante la frequenza di aggiornamento fissa a 60 Hz, i colori sono vividi, la luminosità arriva a oltre 500 nit, e la resa visiva è ancora molto moderna. Nulla di paragonabile all’OLED del Red Magic Astra, ma tant’è. Guardare film, leggere articoli o gestire PDF è un piacere: il formato 3:2 è versatile, e le dimensioni ridotte rendono la lettura quasi “intima”. Il vero vantaggio, rispetto a un iPhone, è la superficie di lavoro: sufficiente per scrivere note, leggere documenti o fare editing leggero di foto e video. L’iPad mini non vuole stupire con specifiche tecniche, ma nel quotidiano offre una fluidità e una coerenza d’uso che molti tablet più costosi non raggiungono.

Prestazioni e software

Il chip A15 Bionic è ancora oggi un processore più che adeguato. Lo stesso che ha spinto iPhone 13 e 14, gestisce con facilità app di produttività, editing foto e perfino video in 4K su LumaFusion o CapCut. Nell’uso quotidiano non ho mai avvertito rallentamenti, nemmeno con app pesanti in multitasking o con il sistema operativo aggiornato a iPadOS 26.

È un hardware che non si sente “vecchio”, anzi. Apple ha ottimizzato al punto che l’esperienza resta fluida e coerente: la potenza, in un certo senso, diventa trasparente.

Per scrivere, leggere o fare ricerche, è perfetto; per editing o disegno professionale, no. Ma il punto è proprio questo: non deve sostituire un laptop, deve affiancarlo. E in quel ruolo riesce meglio di chiunque altro. Io non lo uso per vedere contenuti, ma per prendere appunti.

iPad mini nel 2025: a cosa serve davvero

Oggi (lo so bene), nel 2025, l’iPad mini ha perso un po’ di appeal per chi cerca “il tablet definitivo”, ma ha guadagnato valore per chi vuole uno strumento flessibile e sempre pronto. Lo uso per annotare idee, scrivere articoli, leggere sceneggiature o consultare mappe di viaggio. È perfetto per chi lavora spesso in mobilità: apre app istantaneamente, sincronizza tutto su iCloud e diventa un hub personale di appunti, reference e note. Con Apple Pencil (di seconda generazione), diventa un taccuino digitale straordinario. È preciso, leggero e naturale da usare.

Ma dove il mini eccelle è nel rapporto tra potenza e libertà: non ti costringe mai a una scrivania, e non ti chiede di accenderlo per cinque minuti per “fare qualcosa”. Lo usi per il necessario, poi sparisce. E questa naturalezza, nell’era dei dispositivi che cercano di fare tutto, è quasi poetica.

Autonomia e ricarica

La batteria dell’iPad mini resta una certezza: 10 ore di utilizzo reale, con streaming, note e navigazione costante. Anche dopo anni, la resa è rimasta stabile. Il dispositivo non scalda mai in modo fastidioso e si ricarica rapidamente tramite porta USB-C, una delle scelte più apprezzabili del design del 2021.

Accessori e personalizzazione (AliExpress edition)

Una delle cose più curiose di questo iPad è che, con pochi accessori acquistati online, diventa un dispositivo completamente nuovo. Su AliExpress ho trovato una cover Smart Folio originale, identica a quella Apple, con lo stesso meccanismo magnetico e il supporto alla chiusura automatica: pagata circa 25 euro invece dei 69 richiesti dallo store ufficiale. Ho aggiunto una pellicola opaca magnetica, che riduce i riflessi e dà quella sensazione “cartacea” quando si scrive con la Pencil. È removibile, quindi la tolgo quando voglio una resa visiva più brillante. Prezzo? 3€. TOP. Infine, una custodia morbida per il trasporto: una sleeve imbottita, minimal e perfetta per zaini o borse, trovata a meno di 5 euro. In tutto, con meno di 40 euro di spesa, ho reso l’iPad mini più protetto, più comodo da usare e decisamente più “mio”.

La qualità degli accessori economici negli ultimi anni è migliorata a tal punto che non c’è più una reale necessità di restare nell’ecosistema Apple, soprattutto per chi usa il dispositivo ogni giorno in modo pratico.

Conclusioni

Nel 2025, l’iPad mini continua a rappresentare la filosofia Apple nella sua forma più pura: un dispositivo che non cerca di stupire, ma di essere estremamente utile. Il suo punto di forza non è la potenza, ma la versatilità. È il tablet che puoi usare ovunque: sul treno, in aereo, in studio, o semplicemente sul divano per leggere o annotare qualcosa al volo. Chi lo compra non cerca un computer, ma un’estensione intelligente del proprio ecosistema. E per questa categoria di utenti — studenti, giornalisti, creativi, viaggiatori — resta semplicemente imbattibile. Un piccolo oggetto che continua a far grandi cose. Io consiglio di comprarlo ricondizionato su Amazon per Natale: costa solo 364€, in condizioni eccellenti, e con spedizione rapida. Su AliExpress invece, ho selezionato una pagina con i migliori accessori.