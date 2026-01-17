YouTube aggiorna gli account teen con limiti sugli Shorts

YouTube sta cercando di fare una cosa non semplice: restare il posto dove gli adolescenti passano ore a guardare video senza trasformarsi, agli occhi dei genitori, in una giungla ingestibile. Gli ultimi annunci vanno esattamente in questa direzione e arrivano accompagnati da una ricerca condotta in Italia che racconta una situazione meno conflittuale di quanto spesso si immagini. Chi usa già gli account supervisionati, infatti, sembra fidarsi: quasi otto genitori su dieci dicono che i contenuti visti dai figli sono adatti alla loro età e una percentuale simile ritiene che gli strumenti di controllo rendano l’esperienza complessivamente più sicura.

YouTube prova a bilanciare libertà e controllo digitale

Il punto di partenza è una constatazione piuttosto concreta: per molti adolescenti YouTube non è solo un sito di video, ma un luogo in cui si scorre senza fine, soprattutto grazie agli Shorts. Proprio su questo formato arrivano le novità più interessanti. I genitori possono ora impostare limiti di tempo specifici per lo scrolling dei video brevi e, volendo, azzerarlo del tutto. È una funzione che dice molto su come la piattaforma stia cercando di adattarsi alla vita reale delle famiglie: non un blocco totale di YouTube, ma la possibilità di dire “ok ai video per studiare o informarsi, no allo scroll infinito quando bisogna concentrarsi su altro”. A questo si affiancano strumenti già noti, come i promemoria personalizzati per andare a dormire o per fare una pausa, che messi insieme disegnano un’idea di uso più consapevole e meno automatico.

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Un altro tassello riguarda la gestione account familiari, che YouTube promette di rendere meno macchinosa. L’obiettivo è far sì che passare dal profilo di un adulto a quello di un figlio diventi un gesto rapido e naturale, soprattutto da smartphone. In questo modo, ogni membro della famiglia si trova davanti raccomandazioni e impostazioni pensate davvero per la sua età, senza dover ogni volta controllare manualmente cosa è attivo e cosa no.

C’è poi il tema, più delicato, della qualità contenuti. YouTube sta lavorando su nuovi principi pensati per orientare le raccomandazioni verso video considerati utili, stimolanti e adatti agli adolescenti. Non è una promessa fatta a caso: dietro ci sono collaborazioni con università, psicologi e ospedali pediatrici. L’idea è che la piattaforma non debba limitarsi a togliere ciò che è problematico, ma anche spingere in avanti ciò che può arricchire. In Italia, per esempio, viene citato La Storia sul Tubo, un progetto che dimostra come si possa parlare di argomenti complessi con linguaggi accessibili senza banalizzarli.

Infine, YouTube guarda anche a chi i contenuti li crea. La nuova guida creator dedicata agli adolescenti non impone regole rigide, ma prova a indicare una direzione: essere modelli positivi, curare il tono delle community, evitare di alimentare odio o disinformazione, aiutare i più giovani a gestire meglio privacy digitale, stress e rapporto con il mondo online. È un approccio meno punitivo e più culturale, che punta a influenzare il clima generale della piattaforma.

Tutte queste novità iniziano a essere distribuite ora e arriveranno gradualmente ovunque. Non risolveranno da sole il rapporto complicato tra ragazzi, schermi e genitori, ma raccontano un tentativo chiaro: YouTube vuole smettere di essere solo “quel posto dove i ragazzi perdono tempo” e diventare, almeno nelle intenzioni, uno spazio un po’ più governabile e sensato per chi cresce e per chi cerca di accompagnarlo.