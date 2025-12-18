Yadea e i suoi scooter elettrici arrivano ufficialmente in Europa

L’espansione di Yadea nel mercato europeo rappresenta un passo importante per la diffusione della mobilità elettrica urbana. Il produttore cinese ha scelto il Regno Unito come primo territorio di lancio. Presentando al pubblico una gamma completa di modelli durante il recente Motorcycle Live. Uno degli eventi più rilevanti del settore motociclistico britannico. La distribuzione sul territorio inglese sarà gestita in collaborazione con la startup locale True Enterprises. La quale si occuperà di vendite e assistenza. La partnership mira a offrire supporto diretto ai clienti e a favorire l’adozione dei veicoli elettrici. Con l’obiettivo di estendere successivamente la presenza in altre città europee come Milano, Monaco, Zurigo e Budapest.

Yadea: le novità in arrivo per il mercato europeo

L’azienda produce ogni anno oltre sei milioni di veicoli elettrici a due ruote. Distribuiti in più di ottanta Paesi. La gamma proposta per il mercato europeo include quattro modelli distinti. I quali sono progettati per rispondere a differenti esigenze di mobilità urbana. Tutti i veicoli condividono dotazioni tecnologiche avanzate, come batterie estraibili, sistemi di tracciamento GPS, funzioni antifurto e connettività. A cui si aggiunge una garanzia di due anni.

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Il modello di ingresso, GFX, è un ciclomotore compatto con autonomia di 48 km e velocità massima di 45 km/h. Capace di trasportare fino a 180 kg. L’Owin, pur mantenendo la stessa velocità, offre un’autonomia estesa fino a 80 km e un design più vicino agli scooter tradizionali europei. In altri mercati, tale modello include anche funzioni come cruise control e retromarcia assistita, non ancora confermate per l’Europa.

Il Velax propone una velocità massima di 110 km/h, autonomia di circa 80 km e un sistema frenante a disco su entrambe le ruote, con coppia di 176 Nm. La punta di gamma, Keeness, è una vera moto elettrica con motore centrale da 7 kW e coppia di 300 Nm, autonomia di 128 km e pneumatici da 17 pollici definiti resistenti alle forature. Il modello integra funzionalità avanzate come geofencing, avvisi di movimento e sblocco senza chiave.

I prezzi nel Regno Unito partono da 2.200 sterline per il GFX, fino a 5.900 sterline per la Keeness (2.700 sterline per l’Owin, 3.900 sterline per il Velax). L’ingresso di Yadea in Occidente evidenzia come il settore delle due ruote elettriche stia guadagnando maturità, con mezzi tecnologicamente avanzati e progettati per soddisfare le esigenze di chi cerca mobilità sostenibile in contesti urbani.