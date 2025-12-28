XXLUUV: come i robot cinesi cambiano i sottomarini militari

C’è qualcosa di profondamente inquietante e, al tempo stesso, affascinante nel modo in cui il silenzio degli abissi stia diventando il nuovo terreno di caccia della tecnologia militare più estrema. Se un tempo la potenza di una nazione si misurava osservando la sagoma imponente delle portaerei all’orizzonte, oggi la vera partita si gioca dove la luce non arriva, attraverso macchine che non hanno bisogno di respirare. Le indiscrezioni che filtrano dagli ambienti della difesa riguardo ai nuovi programmi navali cinesi ci raccontano proprio questo: un salto nel vuoto, o meglio nel profondo, dove Pechino sta mettendo in acqua quelli che gli esperti chiamano XXLUUV. Sono acronimi complessi per descrivere una realtà molto più semplice e brutale, ovvero sottomarini autonomi giganti che, per dimensioni e stazza, hanno ormai poco da invidiare ai battelli diesel-elettrici tradizionali.

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Cina lancia sottomarini autonomi giganti: XXLUUV ridefinisce la guerra subacquea

La vera rivoluzione non sta solo nella tecnologia dei motori, ma in una scelta progettuale radicale che elimina l’anello più debole della catena: l’essere umano. Togliere l’equipaggio da un sottomarino lungo quaranta metri non significa solo liberare spazio per i computer, ma stravolgere completamente l’architettura navale. In un mezzo convenzionale, una parte enorme della struttura serve a mantenere in vita le persone, tra sistemi di ricircolo dell’aria, zone per il riposo, cambuse e protezioni contro la pressione. Senza queste necessità, i progettisti cinesi hanno potuto trasformare ogni singolo centimetro cubo in pura capacità operativa. Si tratta di gusci d’acciaio riempiti fino all’orlo di batterie di nuova generazione, sensori di una sensibilità estrema e vani di carico che possono ospitare di tutto, dalle mine ai siluri, fino a droni più piccoli destinati a compiti di sabotaggio.

Dal punto di vista dell’autonomia, i numeri che circolano fanno riflettere sulla scala globale della sfida. Raggiungere e superare i 18.000 chilometri di raggio operativo significa che queste unità possono restare in mare per mesi, pattugliando rotte commerciali o stazionando nei pressi di punti caldi senza mai dover riemergere o farsi vedere. La propulsione ibrida permette loro di muoversi come fantasmi, scivolando sotto le correnti con una firma acustica quasi impercettibile. È una forma di guerra asimmetrica portata all’ennesima potenza: un mezzo che costa una frazione di un sottomarino nucleare ma che può infliggere danni strategici immensi, magari andando a colpire quei nervi scoperti della nostra civiltà che sono i cavi sottomarini per le telecomunicazioni.

Il fatto che la Cina stia portando avanti questi progetti con una discrezione quasi maniacale, interrotta solo da qualche apparizione calcolata durante le parate militari a Pechino, suggerisce che non siamo più nel campo della fantascienza o della prototipazione lenta. Quando vedi sfilare modelli come l’HSU100, capisci che la fase dei test è ampiamente superata. Siamo di fronte a una flotta fantasma che sta riscrivendo le regole del gioco nel Pacifico e oltre, trasformando l’oceano in una scacchiera dove i pezzi si muovono da soli, obbedendo ad algoritmi silenziosi. Questa evoluzione ci costringe a chiederci quanto siamo pronti a un mondo in cui la superiorità marittima non dipenderà più dal coraggio dei marinai, ma dalla capacità di calcolo e dalla durata delle batterie di un robot immerso nell’oscurità.