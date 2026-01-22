Xiaomi SU7: 4.264 km in 24 ore e il nuovo limite per le elettriche

Il nuovo record di 4.264 Km in 24 ore porta la Xiaomi SU7 Max al vertice assoluto tra le auto elettriche di serie sottoposte a questo tipo di prova di resistenza. Il test, svolto tra il 20 e il 21 novembre sul circuito ovale di Yancheng, nella provincia cinese di Jiangsu, ha previsto un utilizzo continuativo del veicolo con sole pause dedicate alla ricarica. Durante la sessione la berlina ha toccato una velocità massima di 240 km/h, mantenendo andature molto elevate per lunghi tratti. Il risultato supera il precedente riferimento della Xpeng P7, ferma a 3.961 km, e si colloca nettamente sopra altri dati storici come i 3.425 km della Porsche Taycan nel 2019 e i 3.717 km fatti registrare dalla nuova Mercedes CLA nel 2024. Resta separato il caso della Mercedes-Benz AMG GT XX, concept capace di 5.479 km nell’agosto 2025.

Tecnologia al servizio della resistenza

La vettura utilizzata era la Xiaomi SU7 Max aggiornata dal recente restyling. Il modello adotta una piattaforma con architettura a 897 V, soluzione che consente un’elevata efficienza nei trasferimenti di energia e una gestione termica evoluta. La batteria da 101,7 kWh supporta una ricarica fino a 5,2C, permettendo soste estremamente rapide anche in condizioni di utilizzo intenso. L’autonomia dichiarata raggiunge 835 km secondo il ciclo CLTC, valore che evidenzia la capacità del sistema di mantenere prestazioni costanti nel tempo. Il sistema di gestione termica deriva da quello della SU7 Ultra e consente di recuperare fino a 670 km di autonomia in 15 minuti, sempre secondo il ciclo cinese. La velocità massima omologata di 265 km/h completa un quadro tecnico di livello elevato.

Secondo quanto riferito dal fondatore e CEO Lei Jun, una prova di questo tipo sottopone la meccanica a uno stress paragonabile a una maratona corsa ad alta velocità, dimostrando la solidità del progetto. Il record sulle 24 ore si aggiunge a una serie di risultati già ottenuti dal modello, accolto con grande favore dal mercato fin dal lancio. Va ricordato che la Xiaomi SU7 Ultra detiene anche il primato come auto elettrica di serie più veloce al Nürburgring, confermando la coerenza tecnica della gamma. Il risultato di Yancheng consolida così la posizione di Xiaomi tra i protagonisti della mobilità elettrica ad alte prestazioni, mostrando come affidabilità, potenza e ricarica rapida possano convivere in un’unica berlina di produzione.