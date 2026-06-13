Xiaomi: nuovo rasoio per il peli del naso con design in alluminio e IPX7

Xiaomi torna a stupire con un oggetto piccolo, quasi banale a prima vista, eppure curato come pochi nel suo genere. Il nuovo rifinitore per i peli del naso dell’azienda cinese si chiama Mijia Electric Nose Hair Trimmer Pro ed è già disponibile in Cina. Niente plastica anonima, attenzione: qui c’è un pensiero diverso dietro, a partire dai materiali.

Un design che fa la differenza

La prima cosa che salta all’occhio è il guscio, realizzato in lega di alluminio. Una scelta inusuale per dispositivi di questo tipo, che di solito si accontentano di plastica e poco più. Il rifinitore ha una finitura anodizzata opaca, sabbiata, pensata per garantire una presa salda anche quando le mani sono bagnate. E nel bagno, diciamolo, capita spesso. Per questo motivo è certificato IPX7, quindi lo si può tranquillamente sciacquare sotto l’acqua corrente senza paura di rovinarlo.

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I dettagli, poi, raccontano molto di come è stato pensato. C’è un tappo magnetico che protegge la lama quando il dispositivo non viene usato, una soluzione semplice ma intelligente. E il pulsante di accensione? Sta sotto, non di lato, proprio per evitare quei tocchi accidentali che con questi piccoli apparecchi sono sempre dietro l’angolo. Insomma, l’impressione è quella di un prodotto curato a tutto tondo, dove nulla sembra lasciato al caso.

Cosa c’è dentro il Mijia Electric Nose Hair Trimmer Pro

Sotto il guscio elegante batte un piccolo motore elettrico che gira a 8mila giri al minuto. La testina monta una lama arrotondata, studiata per non graffiare la mucosa nasale, ed è rivestita con un materiale antibatterico. Fin qui niente di rivoluzionario, ma Xiaomi ha aggiunto un tocco tecnico interessante: la testina presenta una scanalatura angolata di 11 gradi che, secondo l’azienda, aumenterebbe del 15,5% la superficie attraverso cui i peli entrano nella lama. Tradotto in pratica, dovrebbe essere più efficace rispetto ai modelli concorrenti.

Sul fronte dell’autonomia c’è poco da lamentarsi. La batteria arriva fino a 150 minuti di utilizzo, e un piccolo indicatore luminoso alla base mostra il livello di carica residuo. Accanto trova posto la porta USB-C, che riporta il dispositivo al 100% in appena un’ora. Tutto pensato per essere comodo, senza fronzoli.

Veniamo al portafoglio. Il Mijia Electric Nose Hair Trimmer Pro viene proposto in Cina sullo store JD al prezzo di lancio di 129 yuan, vale a dire circa 16 euro al cambio attuale. Passato il periodo promozionale, salirà a 149 yuan, ossia attorno ai 19 euro. Una cifra contenuta, considerando l’attenzione ai materiali e ai dettagli. L’unica nota dolente, almeno per chi guarda da queste parti, è che non si sa ancora se il prodotto arriverà mai sul mercato italiano.