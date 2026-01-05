Xiaomi MIX 5: scanner 3D del volto sotto il display prima di iPhone

Come ben sapete, Apple, come strumento di autenticazione biometrica ha introdotto all’interno dei propri iPhone il Face ID, quest’ultimo sfruttando ovviamente la fotocamera frontale e un sensore infrarossi permette di riconoscere il proprietario del dispositivo e sbloccarlo senza nessun tipo di problema, l’unico compromesso è la presenza di una pillola orizzontale incastonata superiormente nel display.

Diverse sono state le voci in merito questa tecnologia che nel corso degli anni ha goduto di uno sviluppo importante che ha permesso di ridimensionare lo spazio occupato all’interno del display, ma senza mai eliminarlo del tutto, Apple infatti starà sicuramente lavorando ad una versione integrata sotto al display senza soluzioni discontinue, ma ovviamente prima di tuffarsi in un lancio attenderà che tutte le tecnologie coinvolte siano mature.

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Xiaomi punta al sorpasso

A quanto pare, però Apple potrebbe essere anticipata da Xiaomi, diversi report emersi nelle ultime ore infatti annunciano che l’azienda starebbe preparando il terreno per l’arrivo del nuovo Xiaomi mix 5, un device che riprenderà una serie lasciata in sospeso da tanto tempo e che introdurrà un display curvo su tutti e quattro i lati con una fotocamera anteriore di nuova generazione nascosta al di sotto di esso, l’obiettivo dichiarato ovviamente è quello di risolvere i problemi dei nitidezza che affliggevano il modello precedente offrendo un’esperienza visiva finalmente priva di compromessi.

La vera novità sarebbe poi però quella correlata al sistema di sicurezza biometrico, il quale per la prima volta sarà composto da un sensore di riconoscimento facciale 3D integrato direttamente sotto il display, cosa che ovviamente anticiperebbe Apple nell’implementazione di tale funzione in modo assolutamente sorprendente.

Se tale indiscrezione venisse confermata Xiaomi diventerebbe la prima azienda al mondo a commercializzare questa soluzione, si tratterebbe di un sistema di sblocco facciale sicuro al pari del Face ID di Apple senza però necessità di fori, notch o altro.