Xiaomi 17 Ultra, svelate nuove caratteristiche tecniche del flagship

Il lancio dell’attesissimo Xiaomi 17 Ultra è previsto verso la fine dell’anno, nella settimana compresa tra il 22 e il 28 dicembre. Con un evento dedicato al device, l’azienda cinese punta a presentare il proprio top di gamma in Cina in attesa del debutto internazionale che avverrà il prossimo anno.

Considerando che la possibile data di lancio è sempre più vicina, si stanno intensificando le anticipazioni sulla possibile scheda tecnica del flagship. Nelle scorse ore è trapelata una indiscrezione riguardante il comparto fotografico e le novità tecniche di Leica pensate per migliorare la qualità degli scatti.

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Tuttavia, stando a quanto condiviso dal leaker Smart Pikachu, possiamo scoprire in anteprima parte della dotazione hardware di Xiaomi 17 Ultra. Trattandosi di un dispositivo pensato per la fascia premium del mercato, non sorprende scoprire che le prestazioni saranno garantite dal SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm.

Il lancio di Xiaomi 17 Ultra è vicino, scopri le ultime novità e le caratteristiche del flagship in atta del debutto previsto a dicembre

Il chipset permetterà di gestire carichi di lavoro pesanti oltre ad offrire l’elaborazione delle immagini complesse e il pieno supporto alle funzionalità di Intelligenza Artificiale integrate direttamente nel device. Inoltre, Xiaomi sembra intenzionata ad adottare una batteria di capacità elevata, con valori di riferimento compresi tra 6.000mAh e 7.000mAh. Di pari passo, ci aspettiamo che la ricarica rapida raggiungerà i 120W per garantire agli utenti ore di autonomia con pochi minuti di ricarica.

Gli analisti sembrano concordi nell’indicare che Xiaomi 17 Ultra sarà caratterizzato da un display OLED piatto dotato di una diagonale da 6,8 pollici e risoluzione 2K. Il pannello raggiungerà un refresh rate a 120Hz mentre le cornici saranno molto sottili oltre che simmetriche per conferire un design moderno al device. Sotto il display sarà presente uno lettore di impronte digitali a ultrasuoni per offrire una migliore lettura delle impronte e garantire la massima sicurezza. Non mancherà la connettività satellitare duale e una scocca ad elevata resistenza per offrire un’alta durabilità.