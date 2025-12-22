Xiaomi 15T: lo sconto di Amazon è da far perdere la testa

La promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni è sicuramente una delle migliori in circolazione, proprio perché avvicina il consumatore all’acquisto di uno smartphone di ottima qualità generale, rapidissimo nell’esecuzione delle migliori app, e condito con un comparto fotografico davvero di tutto rispetto. Stiamo ovviamente parlando di Xiaomi 15T, una vera e propria sorpresa per il 2025, oggi disponibile con uno sconto importante.

E’ davvero facile pensare di risparmiare con i prodotti di casa Xiaomi, e allo stesso tempo riuscire a godere di una buonissima dose di prestazioni generali. Il display è da 6,83 pollici di diagonale, un bellissimo AMOLED con densità di 447 ppi, risoluzione di 1280 x 2772 pixel, fermo restando poter raggiungere 120Hz di refresh rate e protezione Gorilla Glass 7i. Il processore è il MediaTek Dimensity 8400 Ultra, octa-core con una frequenza di clock a 3,25GHz, passando per la GPU Mali-G720 MC7, e anche ben 12GB di RAM. La memoria interna, come ormai accade sempre nei modelli di ultima generazione, non risulta essere espandibile con l’ausilio di una microSD.

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Il comparto fotografico rappresenta poi un altro aspetto positivo da non sottovalutare, per il semplice fatto che è composto da 3 sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 50 megapixel e un effetto bokeh da 12 megapixel.

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Xiaomi 15T: una promozione più unica che rara su Amazon

L’occasione per spendere poco è davvero molto ghiotta, considerando la qualità del prodotto di cui vi stiamo parlando. Xiaomi 15T può essere sostanzialmente vostro con un investimento oggi finale di 499 euro, rappresentando forse lo sconto più interessante dal giorno di lancio sul mercato, considerando che il listino iniziale è di 649,90 euro. Andate subito su questo link per l’acquisto.