X presenta una funzione per cercare nuovi following

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Nuova funzione in arrivo su X: ecco i dettagli

X sta lavorando a una nuova funzionalità che punta a rendere meno traumatico l’ingresso sulla piattaforma per chi si iscrive per la prima volta. È da qui che nasce l’idea degli Starterpacks, una soluzione che prova a semplificare tale esperienza. Si tratta di raccolte di account selezionati e organizzati per tema, pensate per offrire una base solida da cui partire. Invece di cercare singoli profili, i nuovi utenti possono esplorare aree di interesse specifiche e scegliere di seguire in blocco una serie di account ritenuti rilevanti. Il meccanismo è immediato e intuitivo: una volta aperta una categoria, basta un solo clic per iniziare a seguire tutti i profili inclusi nel pacchetto, riducendo il tempo necessario per rendere il feed vivo e interessante.

Nuova funzione in arrivo su X: ecco i dettagli

A dare qualche dettaglio in più sul funzionamento è stato anche Nikita Bier, che ha spiegato come tali gruppi non siano pensati in modo generico, ma tengano conto sia delle categorie tematiche sia del contesto nazionale. L’obiettivo è offrire suggerimenti più pertinenti possibile, evitando raccomandazioni troppo vaghe o poco rilevanti. Anche se la funzione nasce con un focus chiaro sui nuovi iscritti, X ha già chiarito che il suo utilizzo non resterà limitato a loro. Nelle prossime settimane, infatti, gli Starterpacks verranno resi disponibili a tutti gli utenti della piattaforma.

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Ciò significa che anche chi è su X da tempo potrà usarli come strumento di scoperta, esplorando nuove aree tematiche o ampliando il proprio network con profili affini a interessi specifici. Al momento le categorie disponibili sono già oltre mille, ma l’obiettivo dichiarato è di arrivare a circa 3.000. Nel complesso, gli Starterpacks sembrano inserirsi in una visione più ampia che mira a rendere X meno dispersivo e più accogliente. Offrire un punto di partenza chiaro e guidato potrebbe fare la differenza tra un utente che resta e uno che abbandona la piattaforma dopo pochi giorni.