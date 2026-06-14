X-59 della NASA pronto a rompere la barriera del suono

X-59 della NASA si prepara a fare la cosa per cui è stato costruito: rompere la barriera del suono. Il velivolo sperimentale, pensato per riscrivere le regole del volo supersonico, è atteso al suo primo vero banco di prova all’inizio di giugno, quando salirà fino a 13 chilometri di quota per spingersi oltre quella soglia che da decenni rappresenta uno spartiacque nell’aviazione.

Il momento che il programma aspettava da anni

Fino a questo momento il lavoro è stato tutto di rifinitura. Da quando il velivolo ha effettuato il suo volo inaugurale, nell’ottobre del 2025, i tecnici si sono concentrati esclusivamente sulle verifiche ai vari sistemi di bordo. Niente acrobazie, niente velocità estreme: solo controlli, misurazioni, prove di funzionamento. Una fase necessaria, di quelle che non fanno notizia ma che servono a non lasciare nulla al caso prima del passo davvero importante.

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E quel passo arriva adesso. Superare per la prima volta la barriera del suono con X-59 significa entrare nel cuore del progetto, quello per cui la NASA ha investito risorse ed energie. Non si tratta semplicemente di andare veloce, ma di farlo in un modo nuovo, diverso da tutto quello visto finora con i mezzi supersonici tradizionali.

Sicurezza prima, dati poi

Il piano di volo è stato pensato a tappe. La prima fase serve a testare la sicurezza del velivolo in condizioni supersoniche, verificando che tutto risponda come previsto quando si oltrepassa quella velocità critica. Solo dopo aver accumulato questa certezza, i tecnici passeranno alla parte che rende davvero speciale questo aereo: la raccolta dei dati sul boom sonico ridotto.

Ed è qui che si nasconde la vera scommessa. Il classico boato che accompagna il passaggio della barriera del suono è da sempre uno dei motivi che hanno frenato l’uso commerciale degli aerei supersonici sopra le aree abitate. Troppo rumore, troppo fastidio per chi sta a terra. X-59 nasce proprio per affrontare questo problema, cercando di trasformare quel fragore in qualcosa di molto più contenuto, quasi un sussurro rispetto agli standard a cui siamo abituati.

I dati raccolti durante queste prove serviranno a capire fino a che punto sia possibile addolcire quel rumore. Un risultato che potrebbe avere ricadute concrete sul futuro dell’aviazione civile, riaprendo la porta a una possibilità che sembrava chiusa da tempo: volare più veloci del suono anche sulla terraferma, senza disturbare chi vive nelle vicinanze.

L’appuntamento, dunque, è fissato per l’inizio di giugno. Da lì in poi X-59 inizierà a raccontare se davvero il volo supersonico potrà avere una seconda vita, più silenziosa e più adatta ai cieli di oggi. La salita a 13 chilometri di quota segnerà l’inizio di una fase che gli ingegneri della NASA aspettavano da quando il programma ha mosso i primi passi.