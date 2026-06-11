WindTre GO Digital cambia: nuovi menu per scoprire le offerte da 5,99€

WindTre GO Digital cambia ancora pelle, e questa volta tocca al meccanismo con cui i nuovi clienti scoprono quali offerte possono attivare. La gamma parte sempre da 5,99 euro al mese, ma nelle ultime ore il sito ha introdotto dei menu a tendina sia per l’operatore di provenienza sia per i Giga, così da incrociare meglio la promo giusta per ciascuno.

Vale la pena ricordare una premessa: per chi arriva da un altro gestore, WindTre mette a disposizione diverse offerte cosiddette operator attack, attivabili direttamente online a seconda dell’operatore di partenza. Si trovano soprattutto in una pagina dedicata raggiungibile dai banner promozionali sul web, ma qualcuna compare anche in home page e nella sezione delle offerte mobile voce e internet.

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Fino a pochi giorni fa il menu permetteva di scegliere solo l’operatore di provenienza, e in base a quello apparivano le promo disponibili. Adesso, in alcuni casi, si può indicare anche quanti Giga si vogliono, restringendo subito il campo. Tra gli operatori selezionabili ci sono Iliad, TIM, Kena, Vodafone, ho. Mobile, Fastweb, PosteMobile, Tiscali, Ovunque, Italia Power, Coop Voce e la voce generica “Altri operatori”. Le offerte, però, restano le stesse di prima. Un sistema simile, tra l’altro, è comparso anche sul sito di Very Mobile, l’operatore semivirtuale di WindTre.

WindTre GO 200 XS 5G Digital e le offerte con Giga illimitati

Chi proviene da Iliad, PosteMobile e CoopVoce può attivare GO 200 XS 5G Digital a 5,99 euro al mese: ogni mese ci sono minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 50 SMS e 200 Giga in 5G alla massima velocità disponibile, con addebito su credito residuo o Ricarica Automatica.

In alternativa, sempre da Iliad, CoopVoce e PosteMobile, ma anche da Fastweb e altri virtuali, restano disponibili le offerte con Giga illimitati. GO Unlimited 200 Digital AutoPay propone minuti illimitati, 50 SMS e 200 Giga Full Speed in 5G, dopodiché si continua a navigare senza limiti a 10 Mbps, al costo di 9,99 euro al mese con Ricarica Automatica. GO Unlimited 100 Digital è simile ma con 100 Giga Full Speed, sempre a 9,99 euro al mese, con addebito su credito residuo. La lista degli operatori ammessi qui è molto lunga e comprende, tra gli altri, anche CMLink, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile e WithU.

Le altre tagliate: GO 200 L, GO 250 S e le offerte XXL

Per chi arriva da Fastweb, Ovunque e Italia Power c’è GO 200 L 5G Digital a 8,99 euro al mese, con minuti illimitati, 50 SMS e 200 Giga in 5G. Chi invece porta il numero da Tiscali, Spusu, Lyca Mobile e altri virtuali può scegliere GO 250 S Digital a 6,99 euro al mese, con gli stessi minuti e SMS ma 250 Giga in 5G.

Per chi proviene da TIM, Kena, Vodafone e ho. Mobile restano due opzioni: GO 200 XXL 5G AutoPay con 200 Giga in 5G a 10,99 euro al mese con Ricarica Automatica, e GO 100 XXL 5G con 100 Giga sempre a 10,99 euro al mese, ma con addebito su credito residuo.

Una nota sulla home page: per chi viene da Iliad, CoopVoce e PosteMobile, al posto della GO 200 XS 5G Digital a 5,99 euro compare GO 250 M 5G Digital a 7,99 euro al mese, con 250 Giga in 5G. Per i nuovi numeri, invece, sono attive Promo 5G Online e Promo 5G EP Online a 7,99 euro al mese, oltre alle Blue Unlimited 5G Online a 9,99 euro.

Attivazione, traffico e roaming

L’identificazione online può avvenire con video, ma anche tramite SPID e CIE, scelta che accorcia i tempi: una volta entrati con le credenziali la SIM si attiva subito o in poche ore. Su tutte le offerte operator attack il costo di attivazione è gratuito in promo, così come la SIM o eSIM, quindi si paga solo il primo mese anticipato. In alcuni casi arriva pure una seconda SIM in regalo con l’iniziativa “WindTre Sorpresa”.

Sul fronte traffico, i minuti sono illimitati salvo uso scorretto, mentre ogni SMS oltre soglia costa 29 centesimi. Finiti i Giga, scatta l’extrasoglia di 0,99 euro per 1 Giga al giorno. Il 5G è abilitato in automatico con dispositivo compatibile, con copertura al 97% in FDD DSS e all’81% in 5G TDD; la velocità massima stimata indicata è di 2 Gbps in download.

In Roaming UE, Moldavia e Ucraina, minuti e SMS valgono come in Italia, mentre i Giga hanno un tetto mensile; superato quello, l’extrasoglia per tutto il 2026 è di 0,1342 centesimi di euro per MB. C’è poi la promo che, attivando un’offerta Easy Pay da almeno 9,99 euro al mese, regala 25 Giga aggiuntivi per 3 mesi in Unione Europea, valida fino al 14 Giugno 2026. Nel portafoglio GO Digital questi 25 Giga extra riguardano GO Unlimited 200 Digital AutoPay e GO 200 XXL 5G AutoPay.