WindTre GO 200 XS 5G Digital: l’offerta resta attiva anche dopo il Blue Monday

L’offerta GO 200 XS 5G Digital di WindTre continua a essere disponibile anche dopo il Blue Monday 2026. La promozione era stata messa in evidenza dall’operatore in occasione del cosiddetto giorno più triste dell’anno, ma in realtà risultava attivabile già prima e, a quanto pare, non è stata rimossa nemmeno a evento concluso. Al momento è ancora visibile sul portale ufficiale e resta una delle proposte più interessanti nel catalogo mobile.

A chi è destinata l’offerta

GO 200 XS 5G Digital non è aperta a tutti. L’attivazione è riservata esclusivamente a chi effettua la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce e PosteMobile. Chi proviene da altri operatori non può aderire a questa specifica promozione.

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Si tratta quindi di un’offerta pensata per attrarre utenti già abituati a tariffe aggressive, puntando su un buon equilibrio tra contenuti e prezzo mensile.

Cosa include GO 200 XS 5G Digital

Nel dettaglio, l’offerta prevede:

chiamate illimitate verso tutti;

50 SMS ;

; 200 giga di traffico dati in 5G alla massima velocità disponibile;

di traffico dati in alla massima velocità disponibile; 7,6 giga dedicati al roaming nei Paesi dell’Unione Europea;

dedicati al roaming nei Paesi dell’Unione Europea; attivazione gratuita tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica ;

o ; spedizione gratuita della SIM fisica in tutta Italia oppure eSIM con attivazione immediata.

Il costo è fissato a 5,99 euro al mese, senza spese iniziali per l’attivazione. Per il pagamento è possibile scegliere tra addebito su credito residuo o ricarica automatica.

Altre novità dal catalogo WindTre

Parallelamente, WindTre ha prorogato fino al 24 febbraio 2026 l’attuale portafoglio di offerte standard dedicate ai clienti consumer, sia per la rete mobile sia per la rete fissa. Questo lascia spazio a ulteriori valutazioni per chi sta confrontando più soluzioni prima di cambiare operatore.

GO 200 XS 5G Digital resta quindi una proposta concreta per chi rientra nei requisiti richiesti e cerca molti giga a un prezzo contenuto, senza costi nascosti. Potrebbe essere questa una grande opportunità per chi cercava risparmio abbinato a qualità e a quantità.