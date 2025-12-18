Windtre: ecco la nuova offerta per navigare senza limiti

Un elemento senza alcun dubbio imprescindibile per l’esperienza d’uso di uno smartphone e l’offerta telefonica attiva all’interno del numero di telefono, la promozione infatti permette di utilizzare lo smartphone al meglio delle sue possibilità anche quando siamo lontani dal Wi-Fi domestico poiché ci permette di usufruire di minuti, SMS e gigabyte di traffico dati che ovviamente fanno da accesso a Internet.

Di conseguenza, ogni utente ha bisogno necessariamente di un discreto quantitativo di queste caratteristiche dal momento che permettono ovviamente di fare ciò di cui si ha bisogno senza problemi, dalle cose semplici come pubblicare una foto sui social oppure mandare un messaggio fino a quelle più importanti, come effettuare, ad esempio una chiamata lavorativa.

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Un operatore che da questo punto di vista rappresenta una certezza sicuramente è WINDTRE, l’operatore telefonico da diversi anni vanta infatti un catalogo di offerte è ricco di possibilità e costantemente ne aggiunge di nuove, recentemente l’operatore ha pensato di fare le cose in grande ed infatti ha lanciato una nuova offerta caratterizzata dalla possibilità di navigare senza limiti, scopriamo insieme i dettagli a riguardo.

Giga illimitati

L’offerta telefonica di cui parliamo oggi garantisce al costo di 9,99 € al mese la bellezza di traffico dati completamente illimitato in 5G alla massima velocità con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, l’offerta telefonica è attivabile gratuitamente per coloro che effettuano la portabilità, la portabilità deve essere effettuata ovviamente da un operatore supportato dalla promozione, l’elenco degli operatori è disponibile nel sito ufficiale dedicato all’offerta, una volta controllato potrete attivare la vostra offerta senza problemi e scegliere tra una Sim fisica oppure una Sim elettronica, nel primo caso la spedizione sarebbe comunque gratuita.

Se siete interessati, dunque affrettatevi dal momento che non sappiamo se WINDTRE confermerà l’offerta anche per il 2026 o se la disattiverà molto presto, sicuramente è difficile trovare una promozione con traffico illimitato ad un prezzo del genere dunque non perdete tempo.