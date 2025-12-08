Windows 26 immaginato con un design più elegante

Un designer indonesiano ha pubblicato su YouTube la sua visione di un futuro Windows. Nel video ha unito lo stile di Vista e Windows 7 con linee più brillanti e materiali grafici aggiornati. Il risultato crea un ambiente elegante, fluido e riconoscibile, ma comunque diverso da ciò che Microsoft propone oggi.

La community discute da mesi delle parole di Pavan Davuluri, presidente della divisione Windows, che immagina un “sistema operativo agentico”, cioè un ambiente dominato dall’AI. Molti utenti temono un controllo eccessivo da parte dell’assistente integrato. Il designer AR 4789 ha quindi proposto un sistema più equilibrato. La sua idea mantiene l’AI, ma la rende uno strumento discreto, utile e non invadente.

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Nel video compaiono trasparenze raffinate, un effetto simile all’Aero Glass e un’interfaccia chiara. I widget fluttuano sulla schermata e si spostano liberamente. La barra delle applicazioni è più compatta, mentre il menu Start segue i principi del Fluent Design. La dark mode si distingue per un’estetica elegante e piacevole, con sfumature morbide e un buon contrasto. Copilot ha un ruolo minimo: gestisce funzioni intelligenti, come ricerche più profonde nei file o piccole modifiche grafiche, senza dominare l’interfaccia.

Il concept mostra anche un motore di ricerca più veloce, icone uniformi e finestre con bordi sottili. Tutti gli elementi puntano a creare un sistema ordinato e armonioso. L’idea combina nostalgia e innovazione, unendo stili classici a elementi moderni.

Una visione che la community apprezza molto

Nei commenti molti utenti dichiarano di preferire un approccio simile. Alcuni vorrebbero un Windows più leggero e meno aggressivo con l’intelligenza artificiale. Altri apprezzano il ritorno a un’estetica più ricercata, simile ai sistemi del passato.

Al momento non esiste alcuna conferma sull’arrivo di Windows 12 o Windows 26. Microsoft non ha annunciato un nuovo sistema e concentra gli sforzi su Windows 11. Tuttavia, il successo del concept dimostra che una parte della community desidera un equilibrio diverso tra estetica, funzionalità e AI. Questo progetto non svela il futuro reale di Windows, ma riflette ciò che molti utenti sperano di vedere nei prossimi anni.

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