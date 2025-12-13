WhatsApp si aggiorna con l’introduzione della segreteria telefonica

WhatsApp continua a far parlare di sé, e questa volta lo fa grazie all’introduzione di una funzione del tutto inaspettata. WhatsApp vuole sempre di più sviluppare delle funzioni che portino a un’applicazione ibrida. Metà per quanto riguarda la messaggistica istantanea, e metà per quanto riguarda i social.

Non è un segreto che alcune delle ultime funzioni introdotte su WhatsApp siano delle funzioni molto più social. Una delle ultime novità, informazioni, permetterà infatti a ciascun utente di postare degli stati dinamici, che scompariranno dopo un po’. Ma WhatsApp è al lavoro anche per migliorare un’altra delle sue funzioni, ovvero la possibilità di effettuare delle chiamate tramite la piattaforma.

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WhatsApp: come sarà la nuova segreteria telefonica?

In particolare, WhatsApp sarebbe lavorando all’introduzione di una funzione nell’ambito delle chiamate. La funzione in questione sarebbe una rivisitazione della segreteria telefonica, che dovrebbe entrare in funzione nel momento in cui gli utenti ricevono una telefonata a cui non possono rispondere immediatamente.

Se prima gli utenti potevano semplicemente ricevere la notifica della chiamata persa, con quest’integrazione ci sarà un’importante evoluzione. Ovviamente non si parla di una segreteria telefonica classica, come quella utilizzata per i servizi telefonici, ma sarà del tutto rivoluzionata per essere integrata nell’applicazione di WhatsApp.

Questa nuova segreteria telefonica può contenere sia messaggi audio, sia brevi video risposta registrati dagli utenti nel caso in cui sarebbero impossibilitati a rispondere immediatamente ad alcune telefonate. Nel momento in cui i contatti che cercano di chiamare l’utente non riceveranno risposta, verranno riprodotti gli audio o i video registrati dagli utenti. Questo funzionerà sia per quanto riguarda le chiamate, sia le videochiamate su WhatsApp.

L’idea è davvero geniale, perché permetterà agli utenti di comunicare rapidamente, anche senza la necessità di farlo in maniera diretta. La novità in questione non giungerà subito agli utenti, ma lo farà dopo una serie di test che la renderanno disponibile per tutti.