WhatsApp riscrive le regole e si apre al multi-account

Per anni WhatsApp ha imposto una regola semplice quanto scomoda, un account, un telefono. Una scelta che, col tempo, si è trasformata in un freno per milioni di utenti costretti a separare vita privata e lavoro con soluzioni improvvisate, tra telefoni doppi, app clonate o funzioni non ufficiali. Ora però qualcosa sta cambiando. Nelle versioni beta più recenti, WhatsApp sta sperimentando una gestione multi-account, destinata a modificare in modo profondo l’esperienza quotidiana dell’app di messaggistica più usata al mondo.

La novità non nasce dal nulla, ma riflette una trasformazione ormai evidente nel modo in cui usiamo lo smartphone. Continuare a far convivere tutto sotto un’unica identità digitale è diventato poco pratico, quando non fonte di errori e fraintendimenti. WhatsApp sembra aver preso atto di questa complessità, aprendo alla possibilità di gestire più account sullo stesso telefono in modo ufficiale, sicuro e fluido, senza ricorrere a stratagemmi esterni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

WhatsApp multi-account tra praticità, privacy e futuro

Secondo quanto emerso dai test in corso, ogni account su WhatsApp avrà uno spazio autonomo. Chat, notifiche, impostazioni di sicurezza e preferenze multimediali resteranno separate, permettendo di passare da un profilo all’altro con un semplice tocco. Nessun logout, nessun riavvio, nessuna confusione. Un approccio che punta a ridurre drasticamente il rischio di errori, come rispondere da un account sbagliato o mischiare conversazioni personali e professionali.

I benefici sono evidenti soprattutto per chi lavora da remoto, per chi gestisce attività o per chi utilizza WhatsApp come strumento di contatto istituzionale. La piattaforma diventa più ordinata, più professionale e, soprattutto, più rispettosa dei confini personali. In questo senso, la funzione multi-account non è solo una comodità, ma un passo verso un uso più consapevole della messaggistica istantanea.

Ma non è finita qui. WhatsApp sta infatti lavorando anche su altre funzioni destinate a ridurre la centralità del numero di telefono. Ne è un esempio l’introduzione dei nomi utente, pensati per migliorare la privacy e semplificare i contatti. A ciò si aggiungono test su nuove personalizzazioni grafiche, strumenti di ricerca più avanzati nei gruppi e funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Tutte novità destinate a rendere l’app più flessibile e adattabile ai diversi contesti d’uso.

Non esiste ancora una data ufficiale per il rilascio globale del multi-account, che potrebbe arrivare gradualmente partendo dalle versioni beta. Ma la direzione è chiara. WhatsApp non vuole più essere solo un contenitore indistinto di messaggi, bensì una piattaforma capace di gestire identità multiple senza perdere semplicità.