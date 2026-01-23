WhatsApp prepara le immagini di copertina come Facebook

WhatsApp continua a lavorare sul concetto di profilo personale, spingendolo oltre la semplice foto circolare e le informazioni di base. Le ultime anticipazioni indicano l’arrivo di una novità già ben conosciuta su un’altra piattaforma di casa Meta: le immagini di copertina, pensate per aggiungere un ulteriore livello di personalizzazione ai profili utente.

A far emergere la funzione è stato WABetaInfo, che l’ha individuata all’interno delle versioni beta dell’app per iOS. Anche se il test riguarda al momento solo l’ecosistema Apple, è lecito aspettarsi un’estensione futura anche su Android, seguendo uno schema ormai consolidato nello sviluppo di WhatsApp.

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Come funzioneranno le copertine su WhatsApp

Le immagini di copertina appariranno come un banner orizzontale nella parte superiore del profilo, sopra foto, nome e informazioni personali. Il risultato ricorda da vicino quanto già avviene su Facebook, ma con un’impostazione visiva più sobria, in linea con lo stile dell’app di messaggistica.

Non si tratta di un’idea completamente nuova all’interno di WhatsApp. I profili aziendali utilizzano già immagini ampie per valorizzare il brand, e ora lo stesso concetto verrebbe adattato anche agli account personali, lasciando maggiore libertà espressiva agli utenti.

Privacy sotto controllo

Come accade per foto profilo, stato e ultimo accesso, anche le immagini di copertina saranno accompagnate da impostazioni di privacy dedicate. Dalle prime indicazioni, sarà possibile decidere chi può visualizzarle, scegliendo tra tutti i contatti, una lista ristretta o singole esclusioni.

Questo approccio garantisce un controllo piuttosto granulare, permettendo di adattare la visibilità della copertina alle diverse relazioni personali. Un dettaglio coerente con la filosofia di WhatsApp, che negli anni ha progressivamente rafforzato gli strumenti di gestione della privacy.

Al momento la funzione non è attiva nemmeno per i beta tester e non esiste una data ufficiale per il rilascio. La presenza nelle build di test indica però che lo sviluppo è in corso e che l’idea ha superato la fase concettuale.