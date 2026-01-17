WhatsApp migliora la leggibilità dei link su iOS con una nuova visualizzazione

WhatsApp continua a intervenire sulla gestione dei link all’interno delle chat, con l’obiettivo di rendere le conversazioni più ordinate e, allo stesso tempo, rafforzare gli aspetti legati alla privacy. Dopo i primi test che hanno permesso di disattivare completamente le anteprime dei collegamenti, l’app introduce ora una modifica più sottile, ma concreta, dedicata agli utenti iOS.
Un equilibrio tra chiarezza e tutela dell’IP
Da tempo, quando un link viene condiviso in una chat, WhatsApp contatta automaticamente il sito di destinazione per recuperare titolo, descrizione e immagine dell’anteprima. Questo meccanismo, però, comporta anche la trasmissione dell’indirizzo IP del mittente al sito esterno. Proprio per questo motivo è stata introdotta un’opzione che consente di disattivare del tutto le anteprime, evitando qualsiasi richiesta automatica.
Quando questa opzione è attiva, i link vengono mostrati per intero, con l’URL completo visibile, così da mantenere un approccio trasparente e lasciare all’utente il pieno controllo. La nuova funzione non va a sostituire questa scelta, ma si affianca ad essa, agendo solo quando l’anteprima resta attiva.
Come cambia la visualizzazione dei collegamenti
Con l’aggiornamento 26.1.74 distribuito tramite App Store, WhatsApp introduce una visualizzazione più compatta dei link dotati di anteprima. In questi casi, all’interno della chat vengono mostrati solo gli elementi essenziali: l’anteprima grafica, il protocollo, il dominio di secondo livello e quello di primo livello.
Tutto il resto dell’URL, spesso lungo e poco leggibile, viene nascosto per evitare che appesantisca visivamente la conversazione o interrompa il flusso dei messaggi. Il risultato è una chat più pulita, soprattutto nei gruppi o nelle discussioni molto attive.
Accesso all’URL completo quando serve
La semplificazione non impedisce comunque di accedere al link completo. Tenendo premuto sul nome del dominio, è possibile aprire un pannello che consente di visualizzare l’intero URL, copiarlo, aggiungerlo alla lista di lettura o aprirlo nel browser predefinito o in Google Chrome.
La nuova modalità si applica solo ai link con anteprima attiva e non rimossa manualmente. Restano invariati i collegamenti inseriti come didascalia di immagini o video e quelli condivisi con le anteprime disattivate, che continuano a essere mostrati in forma completa.
La funzione è già disponibile nelle versioni più recenti di WhatsApp per iOS e la presenza nel changelog ufficiale suggerisce una distribuzione progressiva destinata ad ampliarsi nelle prossime settimane.