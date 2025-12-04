WhatsApp: chi entra in un gruppo potrà vedere i vecchi messaggi

Una delle funzionalità più amate da parte di tutti gli utenti che utilizzano WhatsApp sicuramente sono i gruppi, questi ultimi hanno esordito ormai diversi anni fa ma sono diventati sicuramente uno strumento molto utile che WhatsApp garantisce a tutti gli utenti per permettere loro di aggregarsi e formare chat di gruppo alle volte anche molto ampie.

Per entrare in un gruppo basta ovviamente essere aggiunti oppure cliccare su un link di invito generato appositamente, una volta entrati però è presente un piccolo elemento che a molti scende giù difficilmente, chi entra infatti può visualizzare solo ed unicamente i messaggi inviati posteriormente al suo ingresso, tutti quelli inviati precedentemente non possono essere eletti, questo elemento a molti non è mai piaciuto e a quanto pare molto presto ci dirà addio.

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Si lavora ad un cambiamento

Recenti elementi emersi analizzando l’ultima beta di WhatsApp hanno mostrato come l’azienda stia lavorando alla possibilità di visualizzare i messaggi inviati precedentemente all’ingresso all’interno di un gruppo, nello specifico si tratta di un’opzione che gli amministratori possono attivare e che permetterebbe a chi entra nel gruppo di visualizzare i messaggi inviati a partire dalle 24 ore precedenti, ancora non è sicuro che sarà questo limite temporale dal momento che altre voci di corridoio parlano dei 1000 messaggi precedenti inviati nell’arco delle 24 ore.

Si tratterà di un’opzione che potrà essere abilitata a discrezione degli amministratori e tra l’altro tutti i messaggi che verranno mostrati saranno protetti con la crittografia dal momento che verrà generata una chiave di crittografia appositamente per mostrare i messaggi, verrà scelto infatti un utente a caso all’interno della chat per la generazione della chiave e l’invio dei messaggi, WhatsApp infatti non potrà semplicemente mostrare i messaggi inviati in precedenza, ma dovrà letteralmente generarli di nuovo, in modo da garantire la totale crittografia della chat è la sicurezza dei messaggi.