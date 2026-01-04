WhatsApp cambia le regole del gioco: più account, un solo smartphone

Per anni WhatsApp ha avuto un limite strutturale difficile da aggirare, un solo account per dispositivo. Ora però qualcosa si muove. La piattaforma di messaggistica più usata al mondo sta infatti lavorando a una funzione che consentirà di gestire più account contemporaneamente sullo stesso smartphone, senza disconnessioni, riavvii o stratagemmi esterni.

La novità, attualmente in fase di test su versioni beta, nasce da un’esigenza concreta e sempre più diffusa. Ovvero quella di voler separare in modo netto le conversazioni personali da quelle professionali. WhatsApp sembra aver intercettato un cambiamento culturale prima ancora che tecnologico. Lo smartphone è diventato uno spazio condiviso tra lavoro, famiglia, amici e servizi, e l’idea di far convivere tutto sotto un unico numero non funziona più come un tempo.

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Con il nuovo sistema, ogni account manterrà una propria identità completa. Chat, notifiche, impostazioni multimediali e preferenze resteranno isolate, evitando sovrapposizioni o errori imbarazzanti. Il passaggio da un profilo all’altro avverrà con un semplice tocco, rendendo l’esperienza fluida e immediata, senza interrompere l’uso dell’app.

WhatsApp guarda al futuro: privacy, identità e integrazione

La gestione di più account è solo una parte di una strategia più ampia. Tra le funzioni in fase di sviluppo emerge l’introduzione dei nomi utente, una novità destinata a ridurre la dipendenza dal numero di telefono, elemento sempre più delicato sul piano della privacy. L’obiettivo è permettere agli utenti di comunicare senza dover necessariamente condividere il proprio contatto personale, aprendo la strada a un uso più sicuro del servizio.

In contemporanea, l’app continua a evolversi anche sul fronte dell’esperienza utente. Le personalizzazioni visive basate sull’intelligenza artificiale, i nuovi strumenti per la gestione dei documenti e il miglioramento delle ricerche nei gruppi raccontano di un WhatsApp sempre meno statico, sempre più modellabile sulle abitudini di chi lo usa ogni giorno.

Non è ancora chiaro quando la funzione multi-account arriverà per tutti, né se il rilascio sarà graduale o globale. Ma una è certa, WhatsApp non vuole più essere soltanto un’app di messaggi, bensì una piattaforma capace di adattarsi a identità multiple, ruoli diversi e bisogni in continua evoluzione. Una trasformazione che, una volta completata, potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui viviamo le nostre conversazioni digitali.