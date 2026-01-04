WhatsApp: attenzione a questa truffa assolutamente unica nel suo genere

Quando parliamo via messaggio l’applicazione che probabilmente utilizziamo tutti quanti è WhatsApp, la nota applicazione di messaggistica infatti è diventata una vera e propria costante nella vita di ognuno di noi poiché ci permette di restare in contatto con i nostri cari praticamente in tempo reale, un elemento sicuramente importantissimo che contribuisce a mantenerci connessi con la nostra vita digitale, tutto ciò ha permesso all’applicazione di raggiungere una quota di utenti a dir poco inarrivabile per chiunque altro.

Tra questi utenti però non sono presenti solo le persone comuni che vogliono utilizzare WhatsApp in modo normale per messaggiare con gli altri, purtroppo sono presenti anche utenti poco raccomandabili che sfruttano WhatsApp in modo inappropriato per ingannare le altre persone tramite truffe online decisamente subdole che ovviamente puntano ad ottenere denaro o informazioni sensibili proprio dalle vittime.

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Purtroppo il fenomeno colpisce anche qui in Italia in modo costante ormai dei diversi anni, ogni utente infatti almeno una volta sarà incappato in qualche strano messaggio dietro il quale si cela una truffa assolutamente pericolosa, oggi vi raccontiamo l’ultima arrivata qui in Italia che continua a colpire indisturbata ormai da diverso tempo.

La truffa del gruppo YouTube

La truffa in questione si presenta la vittima con i truffatori che affermano di essere dei collaboratori di YouTube e inseriscono la vittima all’interno di un gruppo dove viene proposto di guadagnare soldi facilmente mettendo like ad alcuni video, la peculiarità unica di questa truffa è che i truffatori pagano veramente le vittime con qualche decina di euro salvo poi chiedere un bonifico di qualche centinaio di euro sotto la falsa promessa di restituire la somma con gli interessi, in parole povere promettono soldi gratis a chi ci casca, ma una volta inviato il bonifico, quei soldi non tornerebbero mai più al legittimo proprietario.

La truffa in questione ovviamente può essere molto pericolosa, la cosa migliore da fare in questo caso e uscire immediatamente dal gruppo non appena riconosciuto il pattern descritto, anche ricevere soldi infatti oltre che pericoloso può rendervi complici di questo meccanismo fraudolento.