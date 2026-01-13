WhatsApp apre le porte all’interoperabilità: cosa cambia

WhatsApp compie uno dei passi più rilevanti della sua storia, abbandonando l’idea di ecosistema chiuso che l’ha caratterizzata per oltre un decennio. L’app di Meta introduce infatti la possibilità di inviare e ricevere messaggi provenienti da piattaforme esterne, segnando un cambio profondo nel modo in cui le persone comunicano online. Non si tratta solo di una nuova funzione tecnica, ma di una risposta concreta alle pressioni normative europee, in particolare al Digital Markets Act, che mira a ridurre il potere dei grandi operatori digitali favorendo l’interoperabilità tra servizi concorrenti.

Per l’utente, l’attivazione è facoltativa e passa dalle impostazioni dell’account. Qui è possibile decidere se aprire o meno le chat a servizi di terze parti. Una scelta che restituisce maggiore controllo e che permette di superare il vincolo di dover usare una singola applicazione per restare in contatto con tutti. In questa fase iniziale, l’esperimento è limitato a BirdyChat, un’app ancora poco diffusa ma già compatibile con il nuovo sistema.

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Dal punto di vista strategico, l’apertura di WhatsApp rappresenta anche un’ammissione implicita. Significa che l’epoca delle “chat recintate” sta finendo. Se fino a ieri il valore di un’app dipendeva dal numero di utenti al suo interno, domani potrebbe contare di più la qualità dell’esperienza, la gestione dei dati e la fiducia costruita nel tempo. È qui che WhatsApp gioca una partita delicata, perché l’interoperabilità amplia le possibilità, ma espone anche a nuove complessità.

WhatsApp e privacy: tra promesse di sicurezza e nuove responsabilità

L’altra faccia della medaglia riguarda la tutela dei dati personali, tema centrale ogni volta che WhatsApp introduce una novità. L’integrazione con app esterne implica inevitabilmente un passaggio di informazioni attraverso sistemi che non dipendono direttamente da Meta, e questo solleva domande legittime sulla gestione dei dati. WhatsApp ha chiarito che ogni applicazione collegata dovrà adottare la crittografia end-to-end basata sul protocollo Signal, lo stesso utilizzato dalle chat tradizionali. In teoria, ciò garantisce che i contenuti restino leggibili solo dai mittenti e dai destinatari.

Il problema, però, non è soltanto tecnico. Ogni piattaforma esterna applica proprie politiche di trattamento dei dati, che possono differire per trasparenza, conservazione delle informazioni e modalità di utilizzo. Anche con la crittografia attiva, metadati e informazioni di contesto potrebbero seguire regole diverse. WhatsApp avverte di questo rischio, ma la responsabilità finale ricade su chi decide di attivare la funzione, spesso senza una piena consapevolezza delle implicazioni.

Questa evoluzione mette in evidenza una tensione sempre più evidente nel mondo digitale. Da un lato la spinta verso piattaforme aperte e interoperabili, dall’altro la necessità di proteggere la privacy in modo coerente e uniforme. WhatsApp si trova così a fare da apripista in un terreno ancora poco esplorato, dove ogni passo sarà osservato da autorità, sviluppatori e utenti. Se l’esperimento funzionerà, potrebbe rivoluzionare il futuro della messaggistica mondiale.