WhatsApp a rischio con la ”ballerina” che ti fa perdere l’account

Le truffe su WhatsApp hanno raggiunto dei livelli mai visti finora. Da qualche anno l’applicazione di Meta è diventato il principale veicolo attraverso cui i cybercriminali propagano le loro truffe.

I motivi per cui tra tutte le applicazioni, quella di WhatsApp sia la vittima preferita sono facilmente intuibili. Innanzitutto, utilizzare applicazioni per lo scambio di messaggi e utile per propagare le truffe a più persone possibili. E qual è l’applicazione più utilizzata dagli utenti? Proprio WhatsApp che giornalmente conta circa 1 miliardo di messaggi scambiati.

Attualmente sta circolando su WhatsApp una truffa che potrebbe mettere in difficoltà la maggior parte degli utenti. Questo perché, a differenza della maggior parte dei tentativi di frode, questo proviene da contatti conosciuti e fidati.

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Come la truffa della ballerina è in grado di mettere in difficoltà gli utenti di WhatsApp

La truffa in questione è nota come la cosiddetta “truffa della ballerina”. Come detto in precedenza la pericolosità di questa truffa in particolare sta nel fatto che proviene da contatti che si conoscono, come amici e familiari, che a loro volta sono stati raggirati.

Il meccanismo in questione inizia con un utente che riceve un messaggio proprio da un contatto conosciuto. Questo contatto in vita l’utente a votare una ballerina ad un concorso e a farlo tramite un link che viene fornito dal contatto. Cliccando sul link si giunge ad una pagina in cui verranno richieste delle informazioni personali per permettere agli utenti di votare. Tra queste informazioni personali c’è anche la richiesta di un codice che è stato ricevuto dagli utenti via SMS.

Attenzione però, perché quel codice non serve a votare la ballerina, ma è il codice di verifica di WhatsApp. Se si inserisce quel codice e lo si Consegna nelle mani dei Cyber criminali, egli si permette anche il totale accesso al proprio account di WhatsApp.

Inoltre, tramite l’accesso all’account di WhatsApp dell’utente, sarà in grado di diffondere la truffa ai suoi contatti e così via, creando un vero e proprio circolo vizioso e molto pericoloso.