Waze: in test il supporto ai semafori nelle mappe di navigazione

Se utilizzate spesso il vostro smartphone connesso al vostro sistema multimediale della vostra automobile, sicuramente conoscerete le varie piattaforme di navigazione tra le quali spicca Waze, quest’ultima fa da concorrente diretta a Google Maps e integra una serie di funzionalità decisamente molto utili dal momento che nascono direttamente dai feedback della community che comunica costantemente col team di sviluppo permettendo il rilascio di funzionalità pensate dai guidatori per i guidatori.
Ovviamente anche questa applicazione gode di aggiornamenti costanti che vengono introdotti o tramite update veri e propri o tramite cambiamenti lato server dell’interfaccia, quello di cui vi parliamo oggi riguarda proprio quest’ultimo caso dal momento che l’azienda si sta occupando di introdurre un nuovo elemento grafico all’interno della navigazione che tornerà utile a molte persone.
Arrivano i semafori
A quanto pare molto presto a livello globale, chiunque usa Waze noterà la presenza dei semafori segnalati all’interno della mappa di navigazione un po’ come avviene già su Google Maps, l’ultima versione in fase di test dell’applicazione infatti mostra la presenza dei semafori che vengono aggiunti sottoforma di piccole icone a livello degli incroci dove ovviamente sono presenti, attualmente l’interfaccia grafica si limita a mostrare un massimo di tre semafori nelle vicinanze probabilmente per non intasare troppo la user interface e offrire dunque un’esperienza ricca, ma allo stesso tempo pulita.
Allo stato attuale sembra che comunque si tratti di un test particolarmente limitato e non di un qualcosa di più maturo prossimo magari ad un rilascio globale, probabilmente la società vuole lavorare ancora attentamente a questa funzionalità per poi procedere in punta di piedi onde evitare di sovraccaricare la mappa, sicuramente però si tratta di un’ottima notizia dal momento che parliamo di una funzionalità che altre aziende concorrenti vanta ormai da diverso tempo, probabilmente Waze vuole colmare questo gap ma vuole farlo nel modo giusto ed evitando problemi in corso d’opera.