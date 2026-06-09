watchOS 27 rivoluziona Apple Watch con griglia app dinamica e nuovi gesti

watchOS 27 porta con sé una novità che si nota subito al primo sguardo: una griglia delle app dinamica, capace di riorganizzarsi da sola in base a come e quando vengono usate le applicazioni. Apple ha presentato il nuovo sistema operativo per Apple Watch puntando proprio su questo tipo di intelligenza contestuale, affiancata a controlli gestuali inediti e a una lunga serie di migliorie pensate per rendere l’orologio più comodo da usare ogni giorno.

La griglia dinamica mette in primo piano cinque app scelte secondo il contesto e le abitudini di chi indossa il dispositivo, spostandole e cambiandole quando serve. Per arrivare a tutte le altre applicazioni basta toccare l’icona al centro in basso. Niente più scrolling infinito alla ricerca di quello che serve davvero in quel momento.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Gesti, Smart Stack e Wallet più intelligenti

Tra le aggiunte più interessanti c’è un nuovo gesto che permette di selezionare un widget nello Smart Stack avvicinando indice e pollice una volta sola. Pensato per chi ha l’altra mano impegnata, magari mentre si tiene una borsa o si stringe il guinzaglio del cane. Apple ha anche ampliato i suggerimenti dello Smart Stack, che ora propone widget più pertinenti al momento: promemoria per i compleanni dei contatti più stretti, la posizione dell’auto parcheggiata, l’adattamento della sveglia prima di alcune festività e il controllo del saldo della carta dei trasporti.

A proposito di carte, ora è possibile creare pass personalizzati per qualsiasi tessera o abbonamento che usi un codice QR o un barcode. La tessera della biblioteca, per dire. Si crea dall’iPhone e poi la si trova direttamente nell’app Wallet dell’Apple Watch, oppure la si può fissare nello Smart Stack. Anche le carte dei trasporti e i documenti d’identità compaiono nello Smart Stack.

Sul fronte estetico, Apple ha lavorato sul Liquid Glass per renderlo più leggibile, con una rifrazione più uniforme e un contrasto migliore. Insieme a questo arrivano una marea di ritocchi sotto la scocca: avvio più rapido della riproduzione musicale, lancio più veloce delle estensioni delle app, connettività Wi Fi migliorata, rilevamento dell’acqua più efficiente, migliore gestione della batteria con ottimizzazioni suggerite, il supporto a Guest Key e la possibilità di vedere il saldo delle carte nell’app Wallet. Anche l’interfaccia delle impostazioni nell’app Apple Watch su iPhone è stata ridisegnata.

Find My, chiamate intelligenti e fitness

L’app Find My è stata completamente rivista, con un layout molto più centrato sulla mappa, e unisce in un’unica vista quelle che prima erano tre app separate: Find Devices, Find People e Find Items. Tutto in un solo posto, insomma.

Poi c’è una funzione che fa storcere il naso a chi ama le novità intelligenti: il Call Context. Durante una telefonata a un’azienda può mostrare proattivamente informazioni utili pescate da altre app. L’esempio classico è il codice di conferma preso da Mail quando si chiama una compagnia aerea, così non serve cercarlo tra le mail mentre si è già al telefono.