Volvo presenta la sua strategia aziendale

Il 2025 ha rappresentato per Volvo Cars un momento strategico. Ciò in un contesto globale profondamente mutato rispetto al decennio precedente. L’industria automobilistica, infatti, si confronta oggi con uno scenario segnato da dazi, conflitti geopolitici e costi logistici crescenti. Fattori che mettono in discussione l’impianto produttivo e commerciale precedente. Secondo il vertice aziendale, tale modello non risulta più sostenibile né economicamente né industrialmente. Ne emerge una visione che interpreta la fine della globalizzazione come una transizione verso un assetto più regionale, capace di rispondere in modo mirato alle specificità dei singoli mercati. In questa prospettiva, Volvo punta su una regionalizzazione della produzione e della catena dei fornitori, con l’obiettivo di soddisfare i bisogni locali riducendo al contempo le vulnerabilità legate alle catene di approvvigionamento globali. L’azienda punta a strategie commerciali differenziate per area geografica, mantenendo al tempo stesso una forte coerenza di marca. In questo quadro si inseriscono anche le sinergie con il Gruppo Geely, che consentono condivisione tecnologica senza compromettere l’identità storica del marchio.

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Inoltre, l’azienda conferma con decisione la propria scelta a favore della mobilità elettrica. Una direzione rafforzata dall’evoluzione del contesto normativo europeo. Volvo continua a credere che il futuro dell’industria auto sia elettrico. I dati di mercato mostrano come le vendite globali di veicoli elettrici siano passate da oltre 14 milioni di unità nel 2023 a più di 17 milioni nel 2024. Con una crescita del 25% e una quota del 22% sul totale delle vendite mondiali. Le previsioni indicano un ulteriore aumento, fino a oltre 35 milioni di unità entro il 2030. Pari a più del 40% del mercato globale.

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Tali scelte si riflettono anche sul mercato italiano, dove il 2025 segna un calo delle immatricolazioni complessive, in parte previsto, ma anche il primo anno senza motorizzazioni Diesel. In un contesto in cui il gasolio mantiene un peso rilevante nei segmenti premium, Volvo registra una flessione dei volumi, ma mostra una penetrazione di BEV e PHEV nettamente superiore alla media di mercato. Confermando la coerenza della strategia dell’azienda sul lungo periodo.

In tale scenario, Volvo interpreta le politiche europee come un’opportunità per rafforzare la competitività industriale, sostenendo la semplificazione del quadro regolatorio. A ciò si aggiunge la spinta verso la decarbonizzazione e lo sviluppo di un mercato strutturato dei veicoli a emissioni zero di seconda mano. La gamma elettrica si affianca a una nuova generazione di ibridi plug-in, concepiti come soluzione di transizione in mercati caratterizzati da velocità differenti nell’adozione dell’elettrico.

La tecnologia rappresenta uno dei pilastri di tale trasformazione proposta da Volvo. L’elettrificazione consente l’introduzione di sistemi avanzati in termini di sicurezza, sostenibilità e digitalizzazione. Tra cui i sensori di monitoraggio del conducente, le architetture a 800 volt per una ricarica più rapida e soluzioni strutturali innovative per batterie e telai.