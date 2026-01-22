Volvo EX60: le varianti disponibili per la nuova elettrica

La Volvo EX60 non è soltanto una nuova elettrica che entra in gamma. Si tratta di un SUV medio, cinque posti, pensato per le famiglie ma costruito con l’ambizione di convincere anche chi finora ha guardato all’elettrico con diffidenza. Secondo Håkan Samuelsson, CEO di Volvo Cars, tale vettura rappresenta un vero nuovo inizio, perché affronta finalmente i tre grandi nodi che hanno rallentato la transizione: autonomia, ricarica e prezzo. Nella configurazione a trazione integrale più avanzata, la EX60 arriva fino a 810 chilometri di autonomia WLTP. Un valore che la colloca al vertice del segmento e la rende l’auto elettrica Volvo con la maggiore percorrenza mai realizzata. Accanto a tale versione P12 AWD Electric, la gamma include anche la P10 AWD Electric, capace di raggiungere fino a 660 km, e la P6 Electric a trazione posteriore, che arriva a 620 km. In totale sono sette le configurazioni disponibili, pensate per adattarsi a esigenze e stili di vita diversi senza snaturare l’identità del modello.

Volvo EX60: ecco cosa sappiamo sulla nuova gamma

La ricarica segue la stessa filosofia senza compromessi. Collegata a una stazione rapida da 400 kW, la EX60 può recuperare fino a 340 km di autonomia in circa dieci minuti. Rendendo così la sosta un gesto breve e naturale. Alla base di tutto c’è la nuova piattaforma SPA3, affiancata dal sistema centrale HuginCore. Tecnologie come il mega casting, la struttura cell-to-body, i nuovi motori elettrici sviluppati internamente e il design evoluto delle celle della batteria permettono di ridurre peso e costi. Il tutto aumentando efficienza e autonomia. Tale approccio contribuisce anche a un altro risultato importante: la EX60 è l’elettrica Volvo con l’impronta di carbonio più bassa, paragonabile a quella della più compatta EX30.

Dentro, il design punta su funzionalità e benessere. Il coefficiente aerodinamico di 0,26 non è solo un dato tecnico, ma il frutto di proporzioni curate. L’abitacolo è ampio, luminoso e intelligente negli spazi. Per chi ama la musica, l’impianto Bowers & Wilkins con 28 diffusori, inclusi quelli integrati nei poggiatesta, trasforma ogni viaggio in un’esperienza immersiva. La quale è ulteriormente arricchita da Apple Music con Dolby Atmos. Riguardo il comparto tecnologico, debutta Gemini perfettamente integrato nell’infotainment basato su Android Automotive. Un sistema che continuerà a evolversi nel tempo grazie agli aggiornamenti over-the-air. La sicurezza resta un pilastro assoluto. La EX60 introduce la cintura di sicurezza multi-adattiva e una struttura rinforzata in acciaio al boro. Mentre i sensori e il software analizzano ciò che accade intorno all’auto.

In arrivo anche la versione Cross Country

Per chi desidera un’anima più esploratrice, arriva anche la EX60 Cross Country. Stessa base tecnica, ma con un look più robusto, una tonalità Frost Green dedicata, protezioni specifiche e un assetto rialzato. L’altezza da terra aumenta di 20 millimetri rispetto alla EX60 standard e, grazie alle sospensioni pneumatiche, può crescere ulteriormente quando il percorso lo richiede.

Per la trazione, la EX60 Cross Country è disponibile con powertrain a trazione integrale. Altri elementi distintivi includono il logo Cross Country dedicato, posizionato sui paraurti anteriori e posteriori e sul montante D. Il quale che identifica chiaramente il modello all’interno della gamma.

La EX60 è già prenotabile in Europa. Le prime consegne delle versioni P6 e P10 sono previste per l’estate, seguite poi dalla P12. A completare il quadro, Volvo si prepara ad offrire 10 anni di garanzia sulla batteria e, in Svezia, tre anni di ricarica domestica gratuita per i clienti privati.