Volkswagen ID.Unyx 08: ecco le caratteristiche del SUV in Cina

Volkswagen guarda al mercato cinese per sperimentare soluzioni avanzate nel campo dell’elettrico. A tal proposito, la nuova ID.Unyx 08 ne è un esempio emblematico. Un modello che non arriverà in Europa, ma che racconta molto della strategia del marchio. Tale SUV elettrico di grandi dimensioni è stato, infatti, sviluppato da Volkswagen Anhui, la joint venture tra Volkswagen e JAC Motors. Le prime informazioni erano emerse dai documenti del MIIT, il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology della Cina. Ora, però, il quadro si è ampliato in modo significativo. Ciò soprattutto riguardo batterie, autonomia e architettura tecnica. Aspetti che rendono la ID.Unyx 08 un modello potenzialmente più avanzato rispetto a molte Volkswagen elettriche oggi vendute in Europa.

Volkswagen ID.Unyx 08: ecco i dettagli emersi sul SUV

Dal punto di vista del design, la vettura si allontana dal linguaggio stilistico delle attuali Volkswagen ID europee. Il SUV deriva direttamente dalla concept car ID. EVO, dalla quale riprende gran parte delle soluzioni formali. Le dimensioni importanti (5.000 mm di lunghezza, 1.954 mm di larghezza, 1.672-1.688 mm di altezza) e un passo di 3.030 mm, confermano il posizionamento nel segmento dei grandi SUV. Il frontale è caratterizzato da fari sottili e slanciati verso l’alto, con il logo Volkswagen centrale. Mentre di profilo spiccano le maniglie a filo della carrozzeria e una linea del tetto che si conclude con uno spoiler dotato di terza luce di stop. Al posteriore trovano spazio gruppi ottici orizzontali e un logo illuminato.

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La ID.Unyx 08 è un SUV 100% elettrico. La gamma prevede un motore da 230 kW. Affiancato da una versione dual motor con una seconda unità da 140 kW sull’asse anteriore. I powertrain sono abbinati a batterie da 82,368 kWh e 95,04 kWh, che consentono un’autonomia compresa tra 630 e 730 km. Secondo il ciclo CLTC.

Emerge, inoltre, l’adozione di una architettura a 800 V. Soluzione che permette ricariche ad altissima potenza e tempi ridotti per il rifornimento di energia. Non manca un elevato livello di tecnologia di bordo, con assistente vocale basato su intelligenza artificiale, aggiornamenti OTA e un pacchetto ADAS completo per la sicurezza e l’assistenza alla guida. Ulteriori dettagli sulla nuova vettura Volkswagen sono attesi nelle prossime settimane.