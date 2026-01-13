Vodafone: il 5G è il migliore e lo trovate su tre offerte fino a GIGA illimitati

Nel listino mobile di Vodafone convivono proposte molto diverse tra loro, costruite per intercettare abitudini e priorità specifiche. Alcune puntano sul contenimento della spesa senza sacrificare i giga, altre valorizzano il legame con la linea fissa, altre ancora parlano in modo diretto al pubblico più giovane. Tra le soluzioni attuali, tre offerte sintetizzano bene questa strategia multilivello.

Vodafone Start per l’equilibrio tra prezzo e dati

Vodafone Start rappresenta l’ingresso più accessibile al mondo 5G dell’operatore. L’offerta include minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB di traffico dati in 5G alla massima velocità. Il canone mensile è fissato a 9,95 euro, una cifra che posiziona la tariffa nella fascia più competitiva del mercato, mantenendo una dotazione adatta a un utilizzo quotidiano intenso.

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La struttura è lineare e priva di elementi superflui, con un focus chiaro sulla quantità di giga, sempre più centrale nelle scelte di chi utilizza lo smartphone come strumento principale di connessione.

Vodafone Pro già cliente e il vantaggio della rete fissa

Per chi possiede o intende attivare una linea fissa Vodafone, l’offerta Vodafone Pro già cliente introduce un cambio di passo significativo. In questo caso, a fronte di 11,95 euro al mese, sono inclusi minuti illimitati, 200 SMS e traffico dati illimitato in 5G.

La presenza della rete fissa diventa quindi un elemento chiave per accedere a una navigazione senza soglie mensili, trasformando lo smartphone in una vera estensione della connessione domestica. Una proposta che valorizza l’ecosistema Vodafone e rafforza il legame tra mobile e casa.

Vodafone Young 30 e l’attenzione agli under 30

Vodafone Young 30 è pensata per chi ha meno di 30 anni e combina una dotazione generosa con servizi aggiuntivi. L’offerta comprende minuti illimitati verso numeri nazionali ed europei, 200 SMS, 200 GB in 5G e include Vodafone Club con SmartPay e Rete Sicura. Il prezzo è di 9,99 euro al mese.

Tre offerte diverse per impostazione e pubblico, accomunate da una forte presenza del 5G e da un listino che prova a coprire esigenze molto distanti, mantenendo una struttura chiara e riconoscibile.