vivo X500 Pro Max e X500 Pro arrivano in Italia con fotocamere ZEISS da 200 MP | PREZZI

vivo rinnova la propria gamma di smartphone premium con X500 Pro Max e X500 Pro, presentati ufficialmente in Europa durante un evento organizzato a Tenerife a cui noi abbiamo preso parte. I due dispositivi puntano soprattutto sulla fotografia professionale, grazie alla collaborazione con ZEISS, senza rinunciare a prestazioni elevate, batterie generose e funzionalità avanzate per la registrazione video.

Entrambi sono disponibili in Italia dal 27 ottobre 2026, con prezzi a partire da 1.399,99 euro. Fotocamere ZEISS e video fino a 4K a 240 fps TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram Credits: TecnoAndroid Il protagonista della nuova famiglia è vivo X500 Pro Max, equipaggiato con un teleobiettivo ZEISS APO da 200 megapixel, stabilizzazione ottica e focale equivalente a 85 mm. A questo si aggiungono una fotocamera principale Sony LYTIA L910 da 50 MP, un’ultra-grandangolare da 50 MP e una fotocamera anteriore da 50 MP. Il dispositivo supporta inoltre due teleconverter ZEISS opzionali, con focali equivalenti a 200 e 400 mm, pensati per ampliare le possibilità fotografiche. X500 Pro mantiene la stessa fotocamera principale, ma utilizza un teleobiettivo ZEISS APO da 64 megapixel. Entrambi registrano video fino alla risoluzione 4K a 240 fps, con modalità Pro Log e strumenti dedicati al tracciamento dei soggetti. Display a 144 Hz, Dimensity 9600 Pro e batterie generose Credits: TecnoAndroid I nuovi smartphone condividono il processore MediaTek Dimensity 9600 Pro a 2 nm, 12 GB di RAM e OriginOS 7. X500 Pro Max dispone di uno schermo LTPO da 6,85 pollici, mentre X500 Pro adotta un pannello più compatto da 6,36 pollici. Entrambi raggiungono una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Le batterie sono rispettivamente da 6.750 e 6.510 mAh, con ricarica cablata da 90 W e wireless da 40 W. Presenti anche certificazioni IP68 e IP69. Prezzi e disponibilità in Italia vivo X500 Pro parte da 1.399,99 euro nella configurazione da 256 GB, mentre X500 Pro Max costa da 1.599,99 euro. Per quest’ultimo è disponibile anche una versione da 1 TB a 2.199,99 euro, che raggiunge 2.499,99 euro con kit fotografico completo. Al debutto sono previste promozioni e iniziative di permuta presso diversi rivenditori. Insieme agli smartphone arrivano anche vivo Buds Ultra, Buds Clip e Headphones Studio, proposti rispettivamente a 199,90, 179,90 e 169,90 euro.

Fonte: TecnoAndroid