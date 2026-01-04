Vivo X300: una certificazione conferma l’arrivo in Europa

Oggi torniamo a parlarvi di uno smartphone che è letteralmente rivoluzionato il mondo della telefonia, introducendo un comparto fotografico davvero d’eccezione, stiamo ovviamente parlando di Vivo X300 Ultra, dispositivo davvero di grande livello che per largo tempo è stato desiderato anche in Europa.

Stiamo parlando al passato prossimo, dal momento che una certificazione rilevata all’interno del database dell’autorità EEC conferma per l’appunto le esordio europeo della vettura, il device in questione all’interno database viene contraddistinto utilizzando la sigla V 25 62, il che sta ad indicare che si tratta per l’appunto della variante globale, tutto ciò effettivamente conferma le voci precedenti che parlavano per l’appunto di un esordio nel primo trimestre del 2026.

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Il dispositivo arriva in Europa

Per il resto, il dispositivo sarà sempre lo stesso che abbiamo già conosciuto, stiamo parlando infatti di un device animato dal system on chip Qualcomm Snapdragon 8 gen 5, il quale dovrebbe essere supportato da un display OLED da 6,8 pollici con risoluzione addirittura 2K e frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz.

Per il resto avremo a disposizione il classico comparto fotografico che ha rappresentato una vera e propria svolta riguardo il mondo della fotografia all’interno degli smartphone, il tutto sarà alimentato da una batteria da 7000 mAh in grado di offrire una ricarica rapida di ben 100 W tramite cavo.

Per ultimo l’unica incognita rimasta ovviamente è quella del prezzo, non avrebbe molto senso infatti fare un cambio netto con la valuta cinese dal momento che il prezzo europeo oltre che basato sul prezzo di partenza del dispositivo all’interno del suo paese viene anche calcolato in base ai costi sui dazi sulle importazioni e dunque bisognerà stare a vedere di quanto quest’ultimo salirà.

Indubbiamente è lecito aspettarsi che ormai non manchi molto all’esordio sul mercato europeo, dal momento che per l’appunto la certificazione rappresenta un passo in avanti assolutamente fondamentale.